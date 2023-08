FUNKEN Früher als geplant: So brannten die sieben Churfirsten-Höhenfeuer in den Nationalfeiertag hinein Weil für den 1. August schlechtes Wetter angesagt war, wurde kurzfristig umgeplant: Bereits am Montagabend sind auf allen Churfirsten-Gipfeln Höhenfeuer entzündet worden. Hier die Bilder dazu.

Am Montagabend nach 22 Uhr brannten die Feuer auf den Churfirsten. Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone

Das Wetter macht einigen 1.-August-Aktivitäten einen Strich durch die Rechnung. So konnte zum Beispiel auf der Schwägalp die grosse Schweizer Fahne dieses Jahr nicht in die Säntiswand gehängt werden. Der Wind war am Montag zu stark, um den XXL-Stoff sicher montieren zu können.

Auch einige Kilometer weiter bereiteten die Wetterprognosen Kopfzerbrechen. Im Toggenburg hatte man sich vorgenommen, auf jedem der sieben Churfirsten am Nationalfeiertag ein Höhenfeuer zu entfachen. Im Vorfeld waren Wanderer aufgerufen worden, Tannenholz auf die Gipfel zu tragen, was trotz wechselhaftem Wetter in der zweiten Juli-Hälfte ganz gut klappte. Um Fusse jedes Churfirsts war ein Holzdepot mit Holzscheiten zu 50 Zentimetern Länge errichtet worden. Schittli für Schittli wurde das Holz nach oben getragen.

Hier lodert das Höhenfeuer auf dem Churfirst Hinterrugg. Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone

Einen Tag früher statt deutlich später

Die Wetterprognose für Dienstag sorgte aber dafür, dass die Durchführung der Aktion nicht planmässig möglich war. Wegen Regen und Wind wäre der Aufstieg für die Anzündeteams auf einige der Churfirsten im Minimum anspruchsvoll, wenn nicht sogar gefährlich geworden - der Abstieg bei Dunkelheit sowieso. Zudem hätte man die Höhenfeuer wegen der Wolken womöglich gar nicht gesehen.

Bevor es losgehen konnte, musste die Holzscheite auf dem Hinterrugg aufgetürmt werden. Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone

Da das Wetter in den nächsten Tagen nicht entscheidend besser werden soll, entschieden sich die Organisatoren von Toggenburg Tourismus dazu, die Aktion vorzuziehen. Kurz vor Montagmittag wurde entschieden, das flammende Septett noch am gleichen Tag um etwa 22 Uhr zu entzünden. Und so kam es dann auch - und die Feuer brannten in den Nationalfeiertag hinein.

Die Höhenfeuer auf den Churfirsten waren weit herum zu sehen. Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone

Letztes Jahr brannten die Feuer drei Wochen später

Die Aktion fand zum dritten Mal statt. Im Jahr 2020 war Premiere gewesen - damals anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums von SAC Sektion Toggenburg. Auch vergangenes Jahr brannten die Höhenfeuer auf den Churfirsten - allerdings wie heuer ebenfalls nicht 1. August. Vor Jahresfrist war es zu trocken und es herrschte im Kanton St.Gallen ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Das hätte zwar die Feuer nicht verunmöglicht, da es auf den Churfirsten-Gipfeln keine Bäume gibt. Doch bei Toggenburg Tourismus entschied man damals, das Entzünden der Feuer zu verschieben. Am 21. August wurde die Aktion nachgeholt.

So präsentierten sich die Churfirsten vom Tal aus betrachtet. Bild: Christiana Sutter

Folgt mehr...