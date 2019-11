«Für mich war Literatur in eurem Alter ein ganz anderer Planet»: Arno Camenisch hält eine Lesung an der Kanti Wattwil

Der 41-jährige Arno Camenisch kommt ursprünglich aus einem kleinen Ort mit rund 50 Einwohnern in der Surselva im Kanton Graubünden. Er ist ausgebildeter Lehrer und hat einige Jahre in Madrid an der Schweizerschule gearbeitet. Auf seinem langen Arbeitsweg widmete er sich der Lektüre von Büchern, die er aus seinen Aufenthalten in der Schweiz mitbrachte. Später studierte er am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, heute lebt er dort. Mittlerweile hat er sich ganz der Literatur verschrieben und bereits zehn Bücher veröffentlicht, die in über 20 Sprachen übersetzt wurden. Seine Lesungen bringen ihn um die ganze Welt. (jue)