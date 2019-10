Freude herrscht bei Familie Ammann: Leonore verteidigt ihren Titel als Miss Alt St.Johann Die Alt St.Johanner Viehschau fand bei strahlendem Herbstwetter auf dem Platz Stillthürli statt. Aufgeführt wurden nicht nur Kühe, sondern auch Kälbchen. Adi Lippuner

Leonore, die alte und neue «Miss Alt St.Johann» mit Besitzer Jürg Ammann und seinen Töchtern mit Anhang. (Bild: Adi Lippuner)

Bauernfamilien, viele in der traditionellen Tracht, aber auch Schaulustige genossen den Viehschautag am Dienstag in Alt St. Johann. Die Organisatoren waren – dank der hervorragenden Wetterprognose – mutig und verzichteten auf den Aufbau eines Festzeltes. So konnte unter freiem Himmel, mit Blick zum Wildhauser Schafberg und am Fusse des St.Johanner-Berges, die Präsentation des Zuchtviehs genossen werden.

Hinweis Der öffentliche Schauabend findet am Freitag, 4. Oktober im Restaurant Schäfli in Alt St. Johann statt.

Als Braunvieh-Experten waren Gerry Scherrer, Gams, Kurt Gähwiler, Dreien, Christian Näf, Brunnadern, Thomas Gantenbein, Oberegg und Martin Gubelmann, Eschenbach, auf dem Platz. Sie attestierten den Züchtern hervorragende Arbeit und betonten, dass bei der Platzierung der Tiere meist nur Nuancen entscheidend waren. Mal war es ein etwas besser aufgehängtes Euter, mal überzeugte die Stellung der Zitzen, das Becken, die obere Linie oder das Fundament (Füsse und Beine).

Mauro Looser mit seinem Kuhkälbchen Ulani. (Bild: Adi Lippuner)

Auch der Nachwuchs wird auf dem Schauplatz ins Geschehen einbezogen. Zehn Kuhkälbchen wurden, meist in Versform, vorgestellt. So war Mauro Looser mit seinem Kälbchen Ulani zu hören:

«Gnau wie bim Schwinge, cha au mis Chälbli Priise gwünne».

Und zum Kälbchen Silvana war zu hören: «Üsere Zwerg goh nöchschte Summer scho z’Berg». Genau dieses «z’Berg» oder eben «z’Alp» gehen mit den Tieren macht eine der Stärken des Toggenburger Braunviehs aus, wie Gerry Scherrer betonte. «Gealpte Kühe haben nicht nur beim laufen, sondern auch bei der Leistung eine hervorragende Fitness.»

Der Braunvieh-Experte aus Gams, Gerry Scherrer im Einsatz. (Bild: Adi Lippuner)

Grosser Jubel gab es schliesslich beim Höhepunkt des Tages: der Misswahl. Leonore von Besitzer Jürg Ammann konnte ihren Titel von 2018 verteidigen und wurde erneut «Miss Alt St.Johann». Zudem holte sie auch den Titel in der Kategorie «Schöneuter ältere». Viel Publikum vermochte auch die teilweise sennische Auf- und Abfuhr der Herden an den Strassenrand zu locken.

Die Siegerinnen in den einzelnen Kategorien

Miss Alt St. Johann

Leonore, Jürg Ammann

Erstmelkchampion

Venezia, Andreas Huber

Jungviehchampion

Ragusa, Andreas Huber

Champion mittlere

Melodie, Hanspeter Bollhalder

Champion ältere

Leonore, Jürg Ammann

Schöneuter ältere

Leonore, Jürg Ammann

Schöneuter jüngere

Bora, Stefan Looser

Fitness-Star