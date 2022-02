Freizeit Betrieb für zwei weitere Jahre gesichert: Gemeinde Kirchberg erlaubt den Wohnmobilstellplatz auf dem Parkplatz des Skilifts in Gähwil Werner Messmer und Josef Keller hatten den richtigen Riecher, als sie im Herbst 2019 einen provisorischen Stellplatz für Wohnmobile in Gähwil einrichteten. Die Plätze sind begehrt. Nun gab die Gemeinde grünes Licht, um den Betrieb weiterzuführen.

Werner Messmer (links) und Josef Keller freuen sich, dass der Wohnmobilstellplatz in Gähwil weiterbetrieben werden kann. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Weiterbetrieb des Gähwiler Wohnmobilstellplatzes ist gesichert. Die Gemeinde Kirchberg hat das Gesuch von Werner Messmer und Josef Keller um zwei weitere Jahre verlängert.

Die Geschichte, die im November 2019 begann, kann weitergeschrieben werden. Zwischenzeitlich hat die Coronapandemie die Betreiber vor einige Herausforderungen gestellt. Doch mit den Lockerungen nahm das Projekt des Wohnmobilstellplatzes wieder Fahrt auf.

Gemeinde und Gewerbe stehen hinter dem Projekt

Über den Entscheid der Gemeinde zeigen sich die beiden Betreiber erfreut und erleichtert. Werner Messmer sagt: «Die Gemeinde hat erkannt, dass der Wohnmobilstellplatz einem Mehrwert entspricht.» Nebst der Gemeinde würden auch «Gähwil vereint» und diverse ortsansässige Gewerbebetriebe hinter dem Projekt stehen.

Die Gemeinde begründet ihren Entscheid unter anderem damit, dass die Neuzulassungen von Wohnmobilen in den letzten Jahren angestiegen und deshalb Wohnmobilstellplätze populär und gefragt sind.

Im Winter und bei genügend Schnee steht der Parkplatz den Benützern des Skiliftes zur Verfügung. Bild: Beat Lanzendorfer

Dank des positiven Entscheides können die Planungen der Betreiber für die kommenden Monate vorangetrieben werden. «Diese waren etwas ins Stocken geraten, weil wir zuerst den Entscheid der Gemeinde abwarten wollten», sagt Josef Keller. Für den Mai waren bereits zwei Vorreservierungen für zwei Gruppen mit einmal zehn und einmal acht Wohnmobilen eingegangen. «Diesen können wir nun fix zusagen», erklärt Werner Messmer.

Wer die Infrastruktur des Gähwiler Wohnmobilstellplatzes nutzen möchte, muss nicht zwingend im Voraus reservieren. Dazu Josef Keller: «Am besten ist es, spontan vorbeizukommen.» Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, sollte sich seinen Standplatz via E-Mail oder Whatsapp sichern.

Vergrösserung der Infrastruktur ist nicht vorgesehen

Trotz seiner zehn Standplätze ist es im vergangenen Jahr auf dem Gähwiler Skiliftparkplatz, auf dem der Wohnmobilstellplatz betrieben wird, hie und da etwas eng geworden. Josef Keller legt dar, weshalb eine Aufstockung trotzdem nicht ins Auge gefasst wird: «Der Gähwiler Wohnmobilstellplatz wird jeweils während sieben Monaten vom 1. April bis am 31. Oktober betrieben.»

Dabei sind die Monate bis zu den Sommerferien besser frequentiert, weil viele Besitzer von Wohnmobilen im Frühling gerne in der Nähe bleiben. Während der Sommerferien oder im Herbst steuern sie lieber Reiseziele im Ausland an. Es gäbe also höchstens im Frühjahr einen zeitlich beschränkten Bedarf. In der zweiten Jahreshälfte sei die Kapazität ausreichend.

Mit dem in Aussicht gestellten Ende der Beschränkungen rund um das Coronavirus gehen die Betreiber davon aus, dass die Menschen wieder grössere und längere Reisen unternehmen. «Diese Tendenz haben wir bereits im Sommer 2021 festgestellt», sagt Josef Keller. Ein weiteres Argument, das für die bisherige Grösse des Gähwiler Wohnmobilstellplatzes spricht.

Gut besuchter Wohnmobilstellplatz. Dieses Bild dürfte sich auch in diesem Jahr in den wärmeren Monaten präsentieren. Bild: Beat Lanzendorfer

Trotzdem sind Werner Messer und Josef Keller davon überzeugt, dass ihre Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird. «Unsere Besucherinnen und Besucher erklären uns immer wieder, wie sehr sie die Ruhe und Beschaulichkeit sowie das grosszügige Platzangebot schätzen. Und dass es ein guter Ort ist, um dem Alltagsstress zu entfliehen», meint Josef Keller abschliessend. Er weiss, wovon er spricht, schliesslich ist er zusammen mit seiner Frau häufig im eigenen Wohnmobil auf Europas Strassen unterwegs.