Freiwillige werden belohnt

Der Helferanlass findet am 5. Dezember in der Kalberhalle in Lichtensteig statt. Ungefähr 150 Personen nehmen an der Veranstaltung teil. Der Anlass wird von den Lernenden der Gemeindeverwaltung organisiert. Musikalisch umrahmt wird er von der Musikgesellschaft Harmonie Lichtensteig.