Freispruch Bezirksgericht Wil: Vom Vorwurf der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst freigesprochen Sie wollte abends im Whirlpool baden und heizte ihn auf. Als die Frau nach einem Arztbesuch nach Hause kehrte, stand dieser in Flammen. Nun musste sich die Frau wegen der Verursachung einer Feuersbrunst vor Gericht verantworten.

Der Brand eines Whirlpools hat die Hausfassade und die Umgebung im Mitleidenschaft gezogen. Symbolbild

Das Malheur bei ihrem Wiler Einfamilienhaus, bei dem der Whirlpool komplett zerstört und die Hausfassade und -umgebung so in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass ein Sachschaden von 54‘000 Franken entstand, ereignete sich im Oktober 2020. Die Frau kann sich bis heute nicht erklären, wie es zum Brand kommen konnte.

Vor dem Bezirksgericht Wil in Flawil beteuerte sie am Mittwoch, dass sie das Becken ganz gefüllt und erst danach eingeheizt habe. Letzteres habe sie gegen 11 Uhr begonnen und sei beim Nachlegen der Holzscheite «wie immer» langsam vorgegangen. Ebenso habe sie die Wärme alle 30 bis 45 Minuten kontrolliert und dabei jedes Mal gesehen, dass der Pegel unverändert war.

Das habe sie auch getan, als sie das Haus gegen 16.15 Uhr verliess, um mit ihren Kindern einen Arzttermin wahrzunehmen. Laut Anklageschrift brach zwischen 16.15 und 16.38 Uhr «infolge Überhitzung im Innern, beziehungsweise unterhalb des Whirlpools» der Brand aus. Erst die herbei geilte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Warum wurde der Motor nicht kontrolliert?

Die Anklage warf der Frau vor, «fahrlässig» gehandelt zu haben, habe sie es doch in «pflichtwidriger Unvorsicht unterlassen», den Whirlpool «gemäss Anleitung zu befüllen, bevor sie diesen einheizte». Ein Vorwurf, den der Richter für sehr unwahrscheinlich hielt: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen Pool ohne Wasser einheizt. Schliesslich will man in dem Pool ja baden und reinsitzen. Also füllt man das Becken zuerst stark auf und schaut beim Einfüllen zu», so der Richter.

Hier hakte der Verteidiger der Beschuldigten ein. Er hatte bei den Technischen Betrieben Wil nachgefragt, wie viel Wasser in diesem Einfamilienhaus am Brandtag bezogen worden sei. Die Antwort: rund 2000 Liter. Da sich der durchschnittliche Tagesverbrauch in Wil bei 180 Liter je Person beläuft und in dem Haus zwei Erwachsene und zwei Kinder wohnen, seien die Zahlen ein sehr starkes Indiz dafür, dass der 1100 Liter fassende Whirlpool ganz gefüllt gewesen sei.

Auch brandmarkte der Verteidiger das aus seiner Sicht unprofessionelle Vorgehen der Brandermittler. Diese hätten, nachdem sie einen Kurzschluss der Gartenbeleuchtung verneint hatten, jeden einen anderen Kurzschluss ausgeschlossen. Dabei wäre es doch ihre Pflicht gewesen, den Motor des Whirlpools auf einen solchen Mangel hin zu untersuchen, monierte der Anwalt. Für ihn sei dies ein unüberbrückbarer Zweifel, weshalb das Urteil im Zweifel für die Angeklagte lauten müsse.

Richter vermutet undichte Dichtung

Der Richter schloss sich dem Zweifel an – und sprach die Frau, trotz nach wie vor vorhandener Ungereimtheiten, vom Vorwurf der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst frei. So sei ihm nach wie vor nicht klar, wie ein Schwelbrand im Becken hätte entstehen können, ohne dass die beachtliche Wassermenge diesen sofort gelöscht oder zumindest eingedämmt hätte.

Auch hätten am Brandort Hinweise darauf gefehlt, dass das Wasser ganz plötzlich in einem Schwall aus dem Pool ausgetreten sei. Wäre dies passiert, dann hätten sich im Garten deutliche Spuren gezeigt – was aber nicht der Fall war. Dem Gericht sei auch nicht klar, um welchen Mangel es sich handelt und wie das Ganze konkret abgelaufen sei.

Eine Vermutung hatte der Richter jedoch: «Wir gehen davon aus, dass es irgendwo ein Leck gab, sodass ein sukzessiver Rückgang des Wassers einsetzte. Das kann vielleicht dadurch passiert sein, dass eine Dichtung im Ablauf kaputtging und sich dann das Wasser relativ kontrolliert von dannen gemacht hat. Das ist für uns die einzige erklärbare Variante», so der Richter.

Die Untersuchungs- und Verfahrenskosten in der Höhe von 2010 Franken trägt der Staat wie auch die Kosten für die Verteidigung von 5946 Franken. Die Anklage hatte als Sanktion eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 30 Franken bei Gewährung des bedingten Strafvollzugs unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren gefordert.