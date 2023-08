Freilichtspiel «Ohne Hilfe hätten wir es nicht geschafft»: Der Schwarze Tod in Mosnang war ein voller Erfolg Eine Woche ist seit der Dernière des Freilichtspiels «Der Schwarze Tod» in Mosnang vergangen. Die Organisatoren blicken zufrieden auf die 17 Aufführungen zurück und planen bereits neue Projekte.

Die Kulisse des Spiels schien lebensecht, als ob die Gebäude schon immer da standen. Bild: Arthur Gamsa

Eine Woche ist es her, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen des Freilichtspiels «Der Schwarze Tod» in Mosnang auf der Bühne standen und noch ein letztes Mal an der Derniere ihr Bestes gaben.

Die Organisatoren Ruth Breitenmoser, Präsidentin des Kulturvereins Mosnang und Willy Hollenstein, Präsident der Bühne Thurtal, schauen auf einen erfolgreichen Sommer zurück.

Ein Kranz für die Mosliger

«Es hätte besser fast nicht laufen können», sagt Ruth Breitenmoser. Alle 15 regulären Aufführungen sowie die zwei Zusatzaufführungen seien restlos ausverkauft gewesen. «Und wir haben bisher nur positive Rückmeldungen erhalten.»

Insgesamt 17 mal sind die Schauspieler und Schauspielerinnen aufgetreten. Bild: Arthur Gamsa

Breitenmoser sei überglücklich, dass alles so gut geklappt hat. «Ich bin sehr stolz und noch mehr dankbar.» Ein besonderer Kranz müsse der Mosliger Bevölkerung und allen Helfern und Helferinnen gebunden werden. «Ohne die Hilfe von all den Leuten und Vereinen hätten wir es nicht geschafft.»

Auch mussten sich die Aufführungen nicht mit wechselhaftem Wetter herumschlagen. «Wir hatten rund 34 Stunden Vorführung und davon regnete es bloss knapp eine Stunde», so Breitenmoser. Nur kühl sei es ab und zu gewesen.

Projekte für die Zukunft

Für die Bühne Thurtal war es während der Pandemie nicht einfach. Doch von den damaligen Strapazen konnte sich Hollenstein und sein Verein grösstenteils erholen. Bezüglich der Finanzen möchte er frühstens in zwei Monaten Auskunft geben, sobald alles abgerechnet wurde.

Zukünftige Pläne hat die Bühne Thurtal schon. Laut Holenstein habe er bereits zwei neue Projekte im Kopf. Nächstes Jahr möchte er aber vorerst eine Pause machen.

Auch Breitenmoser ist froh um eine Pause. «Es war eine sehr anstrengende Zeit. Bei zukünftigen Projekten werden wir als Kulturverein Mosnang aber definitiv wieder dabei sein.» Bis dahin muss man sich jedoch noch etwas gedulden.