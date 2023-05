Freie Schule Das erste Semester an der ersten Toggenburger Privatschule ist vorbei: «Es war von Anfang an ein freudiges Schaffen» Die Ennet Schuel bei Nesslau blickt auf ein erfreuliches erstes Halbjahr zurück. Fünf Erwachsene begleiteten zwölf Schülerinnen und Schüler. Am Tag der offenen Tür vom kommenden Samstag seien alle willkommen – auch Skeptische, sagt Vorstandsmitglied Ruedi Betschart.

Die Ennet Schuel setzt auf alternative Lehrmethoden. Bild: Sascha Erni

Im vergangenen August eröffnete die Ennet Schuel in Ennetbühl ihren Betrieb. Als erste Privatschule des Toggenburgs versprach der Trägerverein «Freie Schule Toggenburg» genau das: eine freie Schule. Anders als etwa bei Rudolf-Steiner-Schulen sind freie Schulen weltanschaulich und religiös neutral. Sie verfolgen zwar alternative pädagogische Konzepte, erfüllen aber den Lehrplan vollumfänglich. (Diese Zeitung berichtete.)

Nun ist das erste Semester bereits Vergangenheit und die Ennet Schuel lädt am Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein. «Der Tag soll einen Einblick ermöglichen in eine andere Form der Schule», sagt Ruedi Betschart. «Wir laden alle herzlich ein, auch diejenigen, die noch skeptisch sein sollten.»

Qualität durch externe Stellen gesichert

Ruedi Betschart ist im Vorstand des Trägervereins für die Finanzen zuständig und kümmert sich auch um Hausmeister-Arbeiten. Das Leitungsteam arbeitet teilweise ehrenamtlich und zum Teil mit kleinen Pensen, die Schule verfolgt keine Gewinnabsichten. Zwei angestellte Lehrpersonen und ein dreiköpfiges Team von Lernbegleitenden sind an der Ennet Schuel tätig. Im ersten Semester begleiteten die fünf Erwachsenen zwölf Kinder.

Das Kernteam der Privatschule Ennet Schuel in Ennetbühl, von links nach rechts: Ruedi Betschart, Binja Betschart, Gabriel Murer und Marlen Hinder. Bild: Sascha Erni

Um vom Kanton anerkannt zu werden, muss die Ennetbühler Schule die Gleichwertigkeit des Unterrichts im Vergleich zur öffentlichen Schule garantieren. Um dies auszuweisen, setzt der Trägerverein einerseits auf die externe Begleitung durch eine Heilpädagogin. «Sie bringt ihren Aussenblick ein», sagt Ruedi Betschart. Andererseits besuche der Kanton regelmässig die Schule. So werde doppelt sichergestellt, dass das Leitungsteam auch eine äussere Perspektive miteinbezieht.

Eine Alternative, keine Konkurrenz

Und wie hat es den Kindern selbst gefallen? Schülerinnen und Schüler, die bereits Erfahrung aus einer Regelschule mitbrachten, hätten etwas länger gebraucht, um sich an die Arbeitsweise in der Ennet Schuel zu gewöhnen. Denn die Kinder erlernen Lesen, Schreiben und Rechnen nicht im klassischen Frontalunterricht in festen Schulklassen, wie Ruedi Betschart erläutert.

Der Trägerverein übernahm das lange leer stehende Schulgebäude in Ennetbühl. Bild: Sascha Erni

Die Ennet Schuel würde sich nicht als Konkurrenz zur Regelschule verstehen, sondern als Alternative. «Wir sind nicht besser als die anderen Schulen», sagt Betschart. Aber es gebe Kinder, die mit dem normalen Schulsystem ihre Mühe hätten. Hier setze die Ennet Schuel an. Und das gemäss Ruedi Betschart erfolgreich: «Es war vom ersten Tag an ein freudiges Schaffen.»