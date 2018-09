Frauenfussball: Toggenburger Derby verläuft einseitig Die Frauen der Gemeinschaft Neckertal-Bütschwil verteidigen die Tabellenspitze in der 2. Liga durch ein 7:1 gegen Ebnat-Kappel. Manuela Beerli und Nicole Scherrer treffen jeweils dreimal.

Melanie Thalmann gehört am Mittwochabend beim Sieg der Gemeinschaft Neckertal-Bütschwil auf dem Untersand in Ebnat-Kappel zu den Torschützinnen. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Toggenburger Zweitligisten kannte schon im Vorfeld nur einen Favoriten. Neckertal-Bütschwil war als Aufstiegsanwärter mit zwei Siegen standesgemäss in die Saison gestartet und wollte gegen Ebnat-Kappel den nächsten Dreier einfahren. Die Sache war letztendlich klarer als auch schon in der Vergangenheit.

Entscheidung schon vor dem Seitenwechsel

Die Domgjoni-Elf war von Anfang an bemüht nach vorne zu spielen. In den ersten 25 Minuten machten sich die Spielerinnen des Gastteams das Leben durch individuelle Fehler allerdings selber schwer. Der Knoten platzte, als Daniela Rüegg in der 27. Minute Manuela Beerli mit einem herrlichen Steilpass lancierte.

Die Stürmerin trickste die gegnerische Torfrau gekonnt aus und schob locker zum 0:1 ein. Da-nach ging es plötzlich sehr schnell. Erneut war es Manuela Beerli, die drei Minuten später ihren zweiten persönlichen Treffer feiern durfte. Kurz darauf war es Melanie Thalmann, die den Ball sehenswert zum 0:3 in die Maschen hämmerte. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Nicole Scherrer mit dem vierten Treffer der Partie.

Debakel für Wattwil Bunt im Cup Wattwil Bunt, das als Neuling in der 2. Liga einen schweren Stand hat und nach drei Runden ohne Punkte den letzten Platz belegt, konnte am Mittwochabend beim Cupspiel in Münchwilen keine Moral tanken. Die Mannschaft kam beim Drittligisten förmlich unter die Räder und kassierte eine 0:5-Ohrfeige. Obwohl der Cup auch in diesem Jahr keine Priorität geniesst, ist ein Resultat in dieser Höhe gegen einen Unterklassigen doch eher ungewöhnlich. Ab sofort kann sich die Mannschaft auf die Meisterschaft konzentrieren. Dort wird der Fokus auf das morgige Heimspiel gegen Absteiger Winkeln gelegt. Punkte wären gegen den noch unbesiegten Absteiger dringend nötig. (bl)

Nach dem Pausentee machten die Damen des FC Neckertal-Bütschwil da weiter, wo sie aufgehört hatten – beim Toreschiessen und einem gekonnten Passspiel. Fünf Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als der Ball wieder im Tor der Ebnat-Kapplerinnen zappelte. Wieder war es Manuela Beerli, die an diesem Abend zum dritten Mal am richtigen Ort stand und das 0:5 schoss.

Tabellenführer überzeugt mit Spielwitz

Es war bereits ihr fünftes Saisontor. Die Gäste bestimmten weiterhin das Tempo, was es dem Heimteam erschwerte, einigermassen dagegenzuhalten. Es waren 60 Minuten absolviert, als Selin Roth immerhin der Ehrentreffer für das Heimteam gelang. Das war aber noch nicht das letzte nennenswerte Ereignis. Nicole Scherrer traf in der Endphase noch zweimal und schraubte das Skore auf 1:7.

Der Tabellenführer konnte mit Spielwitz und Teamwork überzeugen. Herausragend waren die Leistungen von Manuela Beerli und Nicole Scherrer, die beide drei Tore erzielten. Ebnat-Kappel hingegen steht nach zwei Runden weiterhin ohne Zählbares zu Buche.

Für Ebnat-Kappel geht der Kampf um Punkte bereits heute Abend in Eschenbach (20 Uhr) weiter. Gegen den gleichen Gegner bestreitet Neckertal-Bütschwil am kommenden Donnerstag auf der Breite das Spiel der zweiten Vorrunde im Schweizer Cup. Anpfiff ist um 20.15 Uhr. Gegen Eschenbach wird die Domgjoni-Elf am 20. Oktober auch den Kampf um die Punkte fortsetzen. (pd)

2. Liga, Gruppe 2 (Frauen)

FC Ebnat-Kappel – FC Neckertal-Bütschwil 1:7 (0:4).

Sportplatz Untersand – 50 Zuschauer – SR Soltesz – Tore: 27. Manuela Beerli 0:1, 30. Manuela Beerli 0:2, 36. Thalmann 0:3, 38. Scherrer 0:4, 51. Manuela Beerli 0:5, 60. Roth 1:5, 78. Scherrer 1:6, 90. Scherrer 1:7.

FC Ebnat-Kappel: Grüninger; Appius, Walt, Gabathuler, Abderhalden; Castelberg, Forrer, Schaufel-berger, Brunner; Horvat, Roth. Ersatz: Strasser, Baumann, Tschumper.

FC Neckertal-Bütschwil: Hangartner; Rusch, Kern, Forrer, Hollenstein; Baumli; N. Beerli, Thalmann, Rüegg, Scherrer; M. Beerli. Ersatz: Heeb, Sieber, N. Salzmann, F. Brändle.