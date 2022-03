Frauen in der Politik Neckertaler Behördenvertreterinnen motivieren Frauen, für ein Amt zu kandidieren – sie scheinen erfolgreich zu sein Im Gemeinde- wie im Schulrat und der GPK der neuen Gemeinde Neckertal sollen auch Frauen vertreten sein. Die aktuellen Behördenvertreterinnen haben deshalb die Aktion «Frau, bring dich ein – wir brauchen dich» organisiert. Wie erfolgreich waren sie?

Mit Kägifrets und einer entsprechenden Botschaft gingen die amtierenden Mandatsträgerinnen zu den Frauen. Bild: PD

Die amtierenden Behördenvertreterinnen der Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil sind sich einig, dass auch in der vereinten Gemeinde Neckertal – sie tritt am 1. Januar 2023 in Kraft – Frauen in den Behörden vertreten sein sollen. Schliesslich steht einer dieser Gemeinden – und zwar Neckertal – seit 2001 eine Frau vor. Vreni Wild wird bei ihrem Rücktritt Ende Jahr auf eine über 30-jährige politische Karriere zurückblicken können.

Mit dem Start der fusionierten Gemeinden endet die Amtszeit der aktuellen Behördenmitglieder. Ob die zurzeit vier Frauen, die als Gemeinderätinnen tätig sind, bei den Wahlen im April wieder kandidieren werden, ist noch nicht bekannt. Anzunehmen ist aber, dass voraussichtlich keine Frau mehr antreten wird. Die Gründe sind verschieden.

Behördenvertreterinnen informieren interessierte Frauen

Diese Tatsache sowie der Wunsch, dass beide Geschlechter in den Gremien gut vertreten sein sollen, brachte Maja Meyer-Böhm auf eine Idee, die sie gemeinsam mit ihren Amtskolleginnen in die Tat umgesetzt hat. Meyer-Böhm wohnt in Mogelsberg, ist Gemeinderätin von Neckertal, politisch in der FDP aktiv und führt ein eigenes Kommunikations- und Marketingbüro.

Maya Meyer-Böhm, Gemeinderätin Neckertal. Bild: PD

Unter dem Titel «Frau, bring dich ein – wir brauchen dich» organisierte sie Informationsabende in allen fünf Dörfern der neuen Gemeinde, die sich aus den Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil zusammensetzen wird. An diesen Anlässen berichteten aktuelle und ehemalige Behördenvertreterinnen von ihrer Tätigkeit, der Vereinbarkeit, den Voraussetzungen.

Nach den ersten beiden Anlässen, die Ende November und Mitte Dezember stattfanden, herrschte Ratlosigkeit bei den organisierenden Frauen. Denn am 25. November kamen zwei Frauen, am 15. Dezember sassen die Organisatorinnen alleine im Raum. Vreni Wild sagte bei einem Gespräch vor Weihnachten: «Jetzt müssen wir die Frauen persönlich ansprechen.»

Was einst die Luzerinnen forderten, dafür sorgen auch die Neckertalerinnen. In den Gremien der fusionierten Gemeinde sollen die Frauen auch vertreten sein. Bild: Beat Blšttler

Und auch Maja Meyer-Böhm war der Ansicht, dass die Frauen direkt kontaktiert werden sollen. So organisierte sie Kägifrets und kreierte einen Umschlag, um die Süssigkeit mit einer Botschaft an die Frauen zu bringen. Zwischen Weihnachten und Neujahr verteilten die sechs Organisatorinnen je zehn Stück an bestimmte Frauen.

Von 39 Besucherinnen können sich sechs eine Kandidatur vorstellen

Diese Botschaft kam an. Die weiteren drei Anlässe fanden Anklang. Letztlich liessen sich 39 Frauen über eine künftige Ratstätigkeit informieren, sechs gaben an, sich eine allfällige Kandidatur als Gemeinderätin, Schulrätin oder GPK-Mitglied zu überlegen. Am 29. März findet der nächste Anlass statt. Dort werden die künftigen Kandidatinnen für ihre ersten Auftritte beraten. Später können sie, wenn gewünscht, auf eine Begleitung während des Wahlkampfs zählen.

Wie viele letztlich kandidieren werden, weiss Maja Meyer-Böhm zurzeit noch nicht. Sie sagt: «Wer am 29. März effektiv Ja sagen wird, ist schwierig abzuschätzen.» Dann gilt es bis Ende April den Wahlvorschlag einzureichen. Die Wahl ist auf den 19. Juni 2022 terminiert. Maja Meyer Böhm ist zuversichtlich, dass auch in den Behörden der neuen Gemeinde Neckertal Frauen vertreten sein werden.

«Die Aktion hat sich gelohnt. Wir haben Kandidierende aus dieser Aktion gewonnen.»

Das sagt Maja Meyer-Böhm nach Abschluss der Veranstaltungen. Sie legt allen ans Herzen, sich um die Frauen zu kümmern, denn die Frauen hätten etwas zu sagen.

Die Zweifel der Frauen wegräumen

An zwei Anlässen kam Jacqueline Schneider, Geschäftsführerin der Frauenzentrale St.Gallen, ins Neckertal. Sie zeigte sich beeindruckt von der Idee. Zum ersten Mal habe sie erlebt, dass politisch erfahrene Frauen in enger Zusammenarbeit solche Anlässe organisieren.

Jacqueline Schneider, Geschäftsführerin Frauenzentrale

St.Gallen. Bild: PD

Jacqueline Schneider ist der Ansicht, dass diese Informationsveranstaltungen nötig seien, da die Frauen motiviert werden müssen. Schneider sagt:

«Frauen stellen sich viel öfter die Ressourcenfrage als Männer. Zweifeln, ob sie ihre Tätigkeiten als Mutter, Berufsfrau und Politikerin unter einen Hut bringen. Darüber machen sich die Männer meist weniger Gedanken.»

Ebenso hinterfragen die Frauen öfter als die Männer, ob ihre Fähigkeiten für ein solches Amt reichen. Die aktuellen Amtsträgerinnen konnten ihre Motivation, Freude, aber auch den Respekt vor dem Mandat den interessierten Frauen aufzeigen. Alle machten mit ihren Statements sichtbar: Ein solches Amt ist eine grosse persönliche Chance und eine Bereicherung.

«Man muss sich in der Gemeinde auskennen»: Das sagt Sarah Bütikofer, Politikwissenschafterin, zum klassischen Anforderungsprofil eines Gemeinderatsmitgliedes

Das klassische Anforderungsprofil einer künftigen Gemeinderätin, eines künftigen Gemeinderats beschreibt Sarah Bütikofer mit folgenden Worten: «Man muss sich in der Gemeinde auskennen, sowohl was die Organisation und die Menschen an zentralen Orten und Stellen angeht.» Sarah Bütikofer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Zürich und Chefredaktorin der Onlineplattform für Schweizer Politikwissenschaft «DeFacto».

Zudem sei es von Vorteil, wenn ein grosses Interesse am Funktionieren von Staat und Gesellschaft da sei. Im Weiteren ist sie der Ansicht, dass es wichtig sei, wenn das künftige Ratsmitglied gut in der Kommunikation und im Zuhören sei.

Sarah Bütikofer. Politikwissenschafterin. Bild: Flurin Bertschinger

Über die fachlichen Kompetenzen, wie beispielsweise Energie- und Wasserversorgung, Feuerwehr, Schulwesen oder Infrastruktur, sagt sie: «Es soll die Bereitschaft vorhanden sein, sich diese anzueignen.» Zeit ist gemäss Bütikofer kein unwichtiger Faktor, Zeit müsse investiert werden können – auch an Abenden oder Wochenenden, so die Politikwissenschafterin.

Und letztlich kommt sie auf die Haltung und die Kritikfähigkeit einer Amtsperson zu sprechen. In einem Amt trifft man häufig auf andere Politikerinnen und Politiker, deren Haltungen zum Teil sehr weit von den eigenen Überzeugungen liegen.

Sie sagt: «Damit muss man umgehen können und sich Strategien zulegen, wie man mit Kritik umgeht, wie man selber so kritisiert, dass in einem Gremium ein produktiver Austausch möglich bleibt.» Zudem müsse einer Amtsperson bewusst sein, dass sie auch ein Stück weit ihre Anonymität aufgebe.

Einen geschlechterspezifischen Unterschied für die Anforderungen eines Amtsträgers gibt es gemäss Sarah Bütikofer nicht.

Sie sagt: «Frauen beurteilen sich und ihre Kompetenzen sicherlich häufiger etwas defensiver als Männer. Aber das ist ja nicht nur in der Politik so. Männer geniessen häufig innerhalb ihrer Netzwerke, darunter auch in den Parteien, einen gewissen Vertrauensbonus, sie werden nicht generell in Frage gestellt, sondern kämpfen erst dann mit Gegenwind, wenn offenkundige Fehler vorliegen.»

Ob Frauen in der Politik weniger mutig sind als Männer, das glaubt sie nicht. Aber es sei zu beobachten, dass sich Frauen weniger zutrauen und sich mehr vor allfälligen Rückschlägen bei einer Nichtwahl oder einer Niederlage bei einer Abstimmung fürchten.

Sie sagt: «Politik ist ein kompetitives Umfeld. Man muss den Wettbewerb schon schätzen. Auffallend viele Politikerinnen haben übrigens in ihrer Kindheit und Adoleszenz im Sport bei Wettkämpfen oder bei Musikwettbewerben mitgetan und sich dort das Rüstzeug dafür zugelegt, auch unter Druck und Beobachtung Höchstleistungen zu erbringen. Das kommt ihnen später in der Politik zugute.»