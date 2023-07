FEST Ganz Nesslau war auf den Beinen: Das sind die Impressionen des fünften Dorffestes Das Toggenburg war am Wochenende in Feierlaune: Während Lichtensteig den Erhalt des Wakkerpreises zelebrierte, fand man auch in Nesslau zusammen. Die fünfte Ausgabe des Dorffestes war angesagt. Ein Augenschein.

Zwei Musikgesellschaften vereinen sich für ein Konzert. Bild: Franz Steiner

Vereine und Organisationen nutzten die Plattform «Dorffescht Nesslau» am Samstag rund ums Bahnhofareal, um sich im besten Licht zu präsentieren. Den Auftakt zum fünften Dorffest gaben die Musikerinnen Stefanie Rutz, Caroline Morger, Katja Bürgler und Fabienne Früh allerdings bereits am Freitagabend mit einem Konzert unter dem Titel «Odyssee der Folklore» in der Kirche Nesslau - zum Teil selber arrangiert.

Am Samstag ging es dann weiter. Der Samariterverein Stein hat mit Moulagen und echt anmutenden «Verletzungen» bei den Kindern gepunktet - wie die Bibliothek Nesslau mit einer «Märli-Tante». Auch der Schwingklub warb um Nachwuchs. Schwyzerörgelimusik erklang aus dem Zelt des Jodlerklubs Bergfründ. Und die wackeren «Mannen» gaben das eine oder andere Müsterchen ihrer gesanglichen Qualitäten. Die Frauen des TV Nesslau zeigten im Freien eine Barrenübung, und die SVP sammelte Unterschriften zur sofortigen Wiedereröffnung des Steinbruchs Starkenbach.

Eine Demonstration ihres Könnens boten die Barrenturnerinnen des TV Nesslau. Bild: Franz Steiner

Das fünfköpfige OK unter dem Vorsitz von Trudi Rutz sorgte vor und in der Postgarage für Unterhaltung, etwa in den Sparten Alphorn, Country oder in diversen Jodelformationen. Die Musikgesellschaften Ennetbühl und Nesslau-Neu St.Johann gaben ein gemeinsames Konzert.

Ein Spass für die Kinder: Mit Moulagen simulierte der Samariterverein Stein gröbere Verletzungen. Bild: Franz Steiner

Auch Nöldi Forrer geehrt

Die Ehrungen am Abend waren Chefsache. Gemeindepräsident Kilian Looser konnte Sportler und Institutionen auszeichnen. Auf einer Säule werden die Namen aller Geehrten verewigt und in einem Buch ihre Verdienste erwähnt. So wurde die Ludothek Nesslau gewürdigt, die bei der Eröffnung 1986 noch 180 Spiele führte. Heute sind es rund 800. Schwingerkönig Nöldi Forrer hat sich lange durchgebissen, wie Looser sagte. Bis er mit 151 erschwungenen Kränzen am Schaffhauser Kantonalen vom 7. August 2022 das letzte Mal wettkampfmässig in die Zwilchhosen stieg.

Die Jungjodler aus Ennetbühl bei ihrem Auftritt. Bild: Franz Steiner

Besondere Verdienste erwarb das Ärztehaus Wiese mit ihrem Einsatz während der Pandemie. Das Frauen-Unihockeyteam hat sich in der zweithöchsten Spielklasse etabliert und wurde ebenso geehrt wie die wettkampfbedingt abwesende Franziska Berlinger, die als Kampfsportlerin erfolgreich ist.