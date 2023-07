Foodtruck Einzigartig in der Schweiz: Neuer Glacestand verkauft in Wattwil «American Ice» Wattwil hat einen neuen Glacestand. Unter dem Namen «Swiss Twist» verkauft Lukas Sniadecki eine Glacesorte, die es bisher an keinem anderen Ort in der Schweiz gibt. «American Ice», auch bekannt als «Hard Ice», sieht auf den ersten Blick aus wie Softeis, ist es aber nicht. Ein Besuch beim Stand auf dem Bräkerplatz.

In diesem Anhänger verkauft Lukas Sniadecki auf dem Bräkerplatz in Wattwil Glace. Bilder: Carmen Beck

Es ist heiss an diesem Nachmittag in Wattwil. 27 Grad zeigt das Thermometer an. Der neue Glacestand am Bräkerplatz füllt sich. Glace ist im Sommer das Dessert schlechthin. Ob im Becher oder in der Waffel – steigen die Temperaturen, überkommt viele Menschen die Lust auf die kalte Erfrischung.

Ein Umstand, aus dem Lukas Sniadecki eine Geschäftsidee entwickelt hat. Seit einer Woche steht er mit seinem gastronomischen Anhänger in Wattwil und verkauft, wie er sagt, etwas ganz Neues, wenn es um das Thema Glace gehe: Das «American Ice», auch bekannt unter dem Namen «Hard Ice». Ein Glace, welches es zumindest in der Schweiz noch nicht gebe, sagt Sniadecki, der mit seiner Freundin und seiner kleinen Tochter in Alt St.Johann lebt.

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung

Auf der Suche nach einer Nische habe er vor einem halben Jahr die Idee entwickelt, sich mit «American Ice» ein Business aufzubauen. Als gelernter Koch sei es nahe gelegen, etwas im Lebensmittelbereich zu starten, sagt er, während ein junges Pärchen an den Stand geschlendert kommt.

Diese Glacesorte ist nur machbar mit einer speziellen Eismaschine.

Die Sorten Schokolade und Mango kann er heute anbieten. Sniadecki wechselt die Eissorten alle zwei Tage. Das Pärchen blickt gespannt auf die Eismaschine und darauf, wie Sniadecki das Glace in die Waffeln zaubert. Bekannt ist es für seine gewundene Form, den «Twist». Auf den ersten Blick sehe es aus wie Softeis, sagen beide. Sei es aber nicht, sagt Sniadecki. Es erinnert optisch zwar an Softeis, aber im Gegensatz zum konventionellen Softeis-Verfahren wird dem Eis keine Luft beim Gefrieren hinzugefügt.

Ausserdem werde «American Ice» bei minus 12 Grad gefroren und nicht bei minus 6 bis 7 Grad wie Softeis. Deswegen sei es viel schwerer und fester. «Aus diesem Grund schmilzt die Eiscreme auch erst im Mund und nicht schon in der Waffel», sagt Sniadecki und lacht. Dies sei nur machbar mit einer speziellen Eismaschine, die es hierzulande nicht zu kaufen gebe.

Nur auf den ersten Blick erinnert das «American Ice» an das bekannte Softeis. Beim näheren Betrachten ist es allerdings kompakter.

Er hat bereits Expansionspläne

Das Pärchen bekommt seine zwei Waffeln, gefüllt mit der Sorte Schokolade, und ist offenbar angetan von der etwas anderen Glacevariation. «Die Konsistenz der Eiscreme ist ganz anders, als man sie sonst kennt. Sie ist fest, aber sobald die Glace im Mund ist, wird sie cremig und sahnig», sagen die Beiden.

Sniadecki freut sich über das Feedback und muss auch schon die nächsten Kunden bedienen. Ob das Geschäftsmodell erfolgreich sein wird? Das sei erst in der kommenden Saison absehbar, sagt der 35-Jährige. Für den Fall, dass dem so ist, plane er, sich in der Zukunft zu vergrössern – weitere Glacestände an unterschiedlichen Orten.

Ausserdem sei er im Moment damit beschäftigt, zusätzlich einen Onlineshop aufzubauen, in dem er Fruchtpürees und andere Lebensmittel anbieten werde. Die Schlange wird unterdessen grösser, Sniadecki blickt zufrieden in die Runde und nimmt die Bestellungen auf. Für die erste Woche laufe es aber schon ganz gut, sagt er und dreht sich wieder geschäftstüchtig zu seiner Eismaschine um.