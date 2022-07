Fledermäuse Über 200 Anrufe im letzten Jahr: Die Betreuerin des regionalen Fledermaustelefons ist eine gefragte Expertin Maja Brägger aus Dreien betreut das regionale Fledermaustelefon für den Schutz der Fledermäuse. Die Anrufenden erkundigen sich über den Umgang mit Fledermäusen beim Umbau oder suchen Rat bei Notfällen im Stall.

Fledermäuse sind die Leidenschaft von Maja Brägger. Bild: Fränzi Göggel

Im kleinen Weiler Riezenmoos leben Maja und Martin Brägger in einem selbst renovierten, ehemaligen Bauernhof, den sie von Martin Bräggers Eltern übernehmen durften. «Gemeinsam haben wir jede Schindel einzeln angeschlagen und leben nun seit 35 Jahren hier», schwärmt Maja Brägger von ihrem Haus unweit des Dörfchens Dreien, das zur Gemeinde Mosnang gehört.

Fledermäuse sind ihre Mitbewohner. Sie zeigt ein Tier, dass tagsüber stets hinter dem gleichen Fensterladen hängt. «In der Dämmerung chüschelet es in einer Stubenecke», erzählt Maja Brägger.

Es begann im Mosliger Kirchturm

Das Ehepaar Brägger ist im Naturschutzverein Kirchberg und beim Verein Natur-Mosnang aktiv. In diesem Verein besuchte Martin Brägger 2001 einen Fledermaus-Kurs, Maja füllte die Protokolle aus. Es habe sie total fasziniert, als bekannt wurde, dass im Mosliger Kirchturm ein männliches Mausohr, meist ein Einzelgänger, wohnte. Einmal pro Woche stieg Martin Brägger in den Turm, um zu kontrollieren, ob die seltene Fledermaus noch da war.

Mit diesen Utensilien bestimmt Maja Brägger die Fledermäuse. Bild: Fränzi Göggel

Seit 2006 betreut Maja Brägger ehrenamtlich das Fledermaustelefon für die Region St.Gallen-Appenzell. Die Nummer: 079 775 41 66. Finanziert wird das Fledermaustelefon über den Verein Fledermausschutz, ins Leben gerufen wurde es 2001. Letztes Jahr bekam Maja Brägger 234 Anrufe. Die häufigsten Fragen: Was zu tun, wenn man eine Fledermaus findet? Was ist in Sachen Fledermäuse bei einem Umbau zu berücksichtigen?

Fledermäuse fressen Insekten

«Es gibt aber auch Leute, die verzweifelt anrufen und sagen, weil sie die Fledermäuse im Haus nicht mehr wollen», erzählt Maja Brägger. Die Fachfrau beschwichtigt dann, berät die Hilfesuchenden und erklärt, dass Fledermäuse harmlose Säugetiere sind und nur einen winzig kleinen Hohlraum als Unterschlupf benötigen.

Wenn sie dann erzähle, dass Fledermäuse täglich bis zu einem Drittel ihres eigenen Körpergewichts an Mücken, Käfern und anderen Insekten verspeisen, weiche die Angst oft der Freude. Beim Insektenfressen teilen sich die Nachtjäger die Arbeit mit den Schwalben, die die Tagschicht übernehmen.

Manchmal werde sie auch in Ställe gerufen, etwa wenn sich eine Fledermaus im klebrigen Fliegenschutz verheddert hat, erzählt Maja Brägger. In solchen Situationen versuche sie, die Tiere zu befreien und empfiehlt, den Stall beidseitig offen zu lassen.

Maja Brägger und der Nesslauer Biologe René Güttinger. Die beiden haben eine Sonderbewilligung zum Fangen von Fledermäusen. Bild: Fränzi Göggel

22 von 31 einheimischen Fledermausarten kommen im Kanton St.Gallen vor

Maja Brägger weiss viel Interessantes über Fledermäuse zu berichten. So ist die Fledermaus weltweit das einzige Säugetier, das fliegen kann. Zur Orientierung und Ortung der Beute setzen Fledermäuse Ultraschall ein. In der Schweiz gibt es aktuell 31 Fledermausarten. Davon kommen 22 Arten im Kanton St.Gallen vor.

Einheimische Fledermäuse bewohnen Estriche, Rolllädenkasten, Lichtschächte, Kirchtürme oder Brücken. Ihre Körpertemperatur passt sich der Umgebung an. Zum Wegfliegen muss die Körpertemperatur 38 Grad betragen. Im Winter wechseln die Fledermäuse das Quartier. Sie suchen sich dann eine kalte, feuchte aber frostfreie Behausung, zum Beispiel in Baumhöhlen oder Felsspalten. Zur Aufzucht der Jungen bilden die Weibchen Gemeinschaften, sogenannte Wochenstuben, die sich im Herbst wieder auflösen.