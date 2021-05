Flawil Schule Flawil: Neue Führungsstruktur geplant Gemeinde- und Schulrat haben sich intensiv mit der Führungsstruktur der Schule Flawil beschäftigt. Der Grund dafür liegt mehr als zehn Jahre zurück. Denn mit der Einführung der Einheitsgemeinde am 1. Januar 2009 wurde der Schulrat zu einer von der Bevölkerung gewählten Kommission des Gemeinderats. Dadurch verlor er Finanz- und Entscheidungskompetenzen. Nun hat der Schulrat einen Vorschlag ausgearbeitet, wie die Schulführung ab 2025 aussehen könnte. Der Gemeinderat hat dem neuen Führungsmodell zugestimmt. Die Bevölkerung hat nun die Möglichkeit, sich zur künftigen Führungsstruktur der Schule Flawil zu äussern. Deshalb wird vom 8. Mai bis 30. Juni 2021 eine Vernehmlassung durchgeführt.

(gk) Am 1. Januar 2009 wurde in Flawil die Einheitsgemeinde eingeführt. Dadurch wurde der Schulrat zu einer Kommission des Gemeinderats, die von den Flawiler Stimmberechtigten gewählt wird. Weitreichende Finanz- und Entscheidungskompetenzen gingen vom Schulrat an den Gemeinderat über. So ist es der Gemeinderat, welcher über das Budget der Schule befindet. Aber auch die Schulreglemente, welche dem fakultativen Referendum unterstehen, werden vom Gemeinderat erlassen.

Parallel zur Abgabe von Kompetenzen hat der Schulrat auch einen Grossteil seiner operativen Aufgaben delegiert – und zwar an die Schulleitungen. Diese haben seit der Jahrtausendwende mehr und mehr die pädagogische und personelle Führung der Schuleinheiten übernommen. Sie entscheiden im Gremium der Schulleitungskonferenz über Promotionen, Klasseneinteilungen oder die Ausgestaltung der Stundenpläne. Sie beurteilen die Arbeit der Lehrpersonen und führen die Bewerbungs- sowie die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche. Diese Aufgaben wurden früher, wenn sie denn damals schon wahrgenommen wurden, allesamt vom Schulrat erledigt.

Welche Aufgaben hat der Schulrat heute?

Der übergeordnete Auftrag des Schulrats besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Schulen und schulischen Institutionen ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäss den Vorschriften der kantonalen Gesetzgebung über das Schulwesen nachkommen. Der Schulrat ist verantwortlich für die Schulqualität und die Schulentwicklung. Er muss die Veränderungen in der Gesellschaft und im Bildungswesen aufmerksam verfolgen, um zeitnah auf sich ändernde Bedingungen reagieren zu können. Die Frage, ob es zur Erfüllung dieser Aufgaben noch einen von der Bürgerschaft gewählten Schulrat braucht, muss diskutiert werden.

Verschiedene Schulführungsmodelle geprüft

Der Schulrat hat sich bereits in der Legislaturperiode 2013–2016 mit dem Thema einer neuen Schulführungsstruktur befasst. Damals beantragte er dem Gemeinderat, vorerst noch beim bisherigen Modell mit einem vom Volk gewählten Schulrat zu bleiben. Der Gemeinderat stimmte diesem Antrag zu, beauftragte aber gleichzeitig den Schulrat, die Struktur der Schulführung im Laufe der Legislaturperiode 2017–2020 erneut zu thematisieren und im Hinblick auf die Legislaturperiode 2025–2028 ein neues Führungsmodell auszuarbeiten. Der Schulrat hat daraufhin, unter anderem mit externer Fachbegleitung, verschiedene Schulführungsmodelle geprüft und diese der heutigen Führungsstruktur gegenübergestellt.

Führungsmodell mit einer Bildungskommission

Nach Prüfung verschiedener Modelle hat der Schulrat dem Gemeinderat das Schulführungsmodell «Bildungskommission» vorgeschlagen. In diesem Modell wäre eine vom Gemeinderat bestellte Bildungskommission für die strategische Führung der Schule verantwortlich. Die operative Führung würde bei den Schulleitungen beziehungsweise bei der Schulleitungskonferenz bleiben. In der Bildungskommission würden nebst zwei Personen aus der Flawiler Bevölkerung zwei bis drei Gemeinderäte Einsitz nehmen. Diese Mitglieder der Bildungskommission wären somit indirekt immer noch vom Volk gewählt.

Ergänzt würde die Kommission durch Vertretungen der Schulleitung, der Lehrerschaft und der Schulverwaltung. Das Modell, welches in ähnlicher Form auch in anderen Gemeinden im Kanton erfolgreich angewendet wird, überzeugt durch eine schlanke Struktur und eine klare Abgrenzung von strategischen und operativen Aufgaben. Die starke Vernetzung mit dem Gemeinderat bietet zudem die Chance, der Schule Flawil noch mehr Gewicht zu geben. Durch das Berufungssystem der Kommissionsmitglieder würde ausserdem die Möglichkeit geschaffen, die benötigten Fachkompetenzen in das Gremium zu wählen.

Öffentliche Vernehmlassung

Der Gemeinderat hat dem Schulführungsmodell «Bildungskommission» zugestimmt. Die Einführung des neuen Modells würde auf Beginn der Legislaturperiode 2025–2028 umgesetzt. Dem Gemeinderat sind die Mitwirkung der Bevölkerung sowie der Einbezug der Parteien, Verbände und Vereinigungen wichtig. Aus diesem Grund hat er die künftige Führungsstruktur der Schule Flawil zur öffentlichen Vernehmlassung freigegeben. Diese dauert vom 8. Mai bis 30. Juni 2021. Daran kann jedermann teilnehmen.