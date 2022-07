FLAWIL E-Trottinetts und E-Bikes: Es gibt einen Probebetrieb mit Leihgeräten Ab Montag, 1. August, stehen in Flawil während eines bis Herbst 2023 dauernden Probebetriebs rund 60 E-Trottinette und zehn E-Bikes zum Ausleihen zur Verfügung. Damit möchte die Gemeinde Flawil herausfinden, ob die Dienstleistung einem Bedürfnis der Bevölkerung entspricht und Erfahrungen mit dem Anbieter sammeln.

Etwa 60 E-Trottinetts (Bild) und zehn E-Bikes der Marke TIER sind bald auf den Flawiler Strassen unterwegs. Bild: PD

Für kurze Wege in Flawil sind Velos oder Elektrofahrzeuge clevere Verkehrsmittel. Unter diesen Fortbewegungsmitteln hat das elektrisch betriebene Trottinett in verschiedenen europäischen und Schweizer Städten in den vergangenen Monaten einen Aufschwung erlebt.

So wurden zum Beispiel in der Stadt St.Gallen in knapp zwei Jahren 400’000 Fahrten von 24’000 Nutzerinnen und Nutzern gezählt. Seit September 2021 testet Gossau E-Trottinette. Und seit kurzem setzen auch die Gemeinden Gaiserwald, Wittenbach und Berg SG ebenfalls versuchsweise auf E-Scooter. Das teilt die Gemeinde Flawil mit.

Nun startet auch Flawil einen Probebetrieb. Um herauszufinden, ob die Dienstleistung einem Bedürfnis der Bevölkerung entspricht und um Erfahrungen mit dem Anbieter TIER zu sammeln, hat der Gemeinderat einen Versuchsbetrieb bewilligt. Ab 1. August 2022 bis 31. Oktober 2023 stehen in Flawil rund 60 E-Trottinetts und zehn E-Bikes zum Ausleihen zur Verfügung.

Vier Hauptstandorte für E-Scooter

Die E-Trottinette und E-Bikes werden vom Anbieter an den vier Hauptstandorten Bahnhof, Migros, Reithalle und Freibad Böden abgestellt. An diesen Standorten sollen die E-Trottinette und E-Bikes immer zur Verfügung stehen. Irgendwo abgestellte E-Scooter werden von TIER-Mitarbeitenden an diese Standorte zurückgebracht.

Die Mitarbeitenden tauschen auch die Akkus aus und reparieren defekte Fahrzeuge oder bringen diese in die Werkstatt. Der gesamte Service, umfassend die Anschaffung, die Reparaturen und das Einsammeln der Fahrzeuge, ist für die Gemeinde Flawil während des Versuchsbetriebs kostenlos.

Nutzung funktioniert über eine App

Um die E-Trottinette und E-Bikes nutzen zu können, muss zuerst eine Mobile-App auf dem Smartphone installiert und ein persönliches Konto errichtet werden. Mit der Standortermittlung auf der App sieht der Nutzende, wie weit entfernt der nächste E-Scooter abgestellt ist. Der auf dem E-Trottinett oder auf dem E-Bike angebrachte QR-Code wird mittels App gescannt und damit das Gefährt entsperrt.

Mit 20 Kilometern pro Stunde (E-Scooter) beziehungsweise mit 25 Kilometern (E-Bike) gelangt man so auf dem Radstreifen oder am rechten Strassenrand von A nach B. Am Zielort angelangt, wird das Gefährt abgestellt und auf der App ausgecheckt.

Wer den E-Scooter auf einem der Hauptstandorte abstellt, erhält eine Zeitgutschrift. Die Abrechnung der Kosten erfolgt über die in der App hinterlegte Kredit- oder Debitpluskarte. Weitere Informationen dazu sind auf www.tier.app/de/ zu finden.

Nicht überall kann gefahren werden

Die E-Trottinette und E-Bikes können auf dem Flawiler Gemeindegebiet nicht überall oder nur eingeschränkt genutzt werden. So wird in Begegnungszonen die Geschwindigkeit automatisch reduziert.

In Wäldern, auf Feldern, rund um Gewässer, in Naturschutzgebieten, in der Umgebung von Friedhöfen, bei Spielplätzen, beim Fussballplatz und auf den Schulhausarealen kann nicht gefahren werden. In diesen Zonen funktionieren die Fahrzeuge nicht.

Das Ziel des Probebetriebs ist es, Erfahrungen hinsichtlich dem Nutzen sowie der Akzeptanz und des Umgangs mit E-Trottinetten und E-Bikes im Selbstverleih zu sammeln. Ebenfalls getestet wird, wo der Standort von Gefährten und deren Einsatz sinnvoll ist. Rückmeldungen während des Versuchsbetriebs nimmt das Geschäftsfeld Bau und Infrastruktur (Telefon: 071 394 17 70; E-Mail: bau-infrastruktur@flawil.ch) entgegen.

Regeln für die Benutzung der E-Scooter

Damit alle Verkehrsteilnehmenden sicher unterwegs sind, gilt es, einige Regeln zu beachten. Diese gelten auch für private E-Scooter.

· Maximal eine Person pro E-Trottinett.

· Strassen mit allgemeinem Fahrverbot und Trottoirs dürfen nicht befahren werden.

· Die Benutzung von Radstreifen und Radwegen ist obligatorisch.

· Wo Radstreifen fehlen, muss am rechten Fahrbahnrand gefahren werden.

· Kindern unter 14 Jahren ist die Nutzung von E-Scootern nicht erlaubt.

· 14- bis 16-Jährige benötigen einen Führerausweis Kategorie M, um ein E-Trottinett zu fahren. Ab 16 Jahren ist kein Führerausweis mehr notwendig.

· Das Tragen eines Helms wird empfohlen. (gk)