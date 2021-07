Finanzen Über eine halbe Million Franken Gewinn: Raiffeisenbank Obertoggenburg erfreut über Halbjahresergebnis Das Zinsengeschäft ist traditionell das Hauptgeschäftsfeld der Raiffeisenbank Obertoggenburg. Trotz eines Rückgangs in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr kann ein positives Ergebnis vermeldet werden.

Die Raiffeisenbank Obertoggenburg vermeldet ein positives Halbjahresergebnis. Bild: Ruben Schönenberger

(pd) Das Zinsengeschäft ist nach wie vor der wichtigste Ertragspfeiler der Raiffeisenbank Obertoggenburg. Aufgrund des geringeren Wachstums der Ausleihungen verzeichnet der Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang auf rund 3,5 Millionen Franken, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft von 385'000 Franken hat im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen, wohingegen der Handelserfolg mit 140'000 Franken im Jahresvergleich zugenommen hat. Der Geschäftsaufwand ist um 1,25 Prozent gesunken.

Im Kundengeschäft konnte die Raiffeisenbank Obertoggenburg ihre Position trotz des anhaltenden Tiefzinsumfelds halten. Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen stiegen um 5,01 Prozent auf 592 Millionen Franken. Auch das Hypothekargeschäft ist im ersten Halbjahr 2021 weiter gewachsen. Das Hypothekarvolumen erhöhte sich um 0,91 Prozent auf 627,16 Millionen Franken.

Die Raiffeisenbank konnte so ihre Position im Hypothekargeschäft halten. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter nutzen auch weiterhin die Möglichkeit der Mehrfachzeichnung, wodurch eine Zunahme des Genossenschaftskapitals um 5,97 Prozent auf rund 9,2 Millionen Franken verzeichnet werden konnte.

Geschäftserfolg von 2,2 Millionen Franken

Zusammenfassend erzielte die Raiffeisenbank Obertoggenburg einen Geschäftserfolg von 2,2 Millionen Franken und konnte einen Periodengewinn von 535'000 Franken verzeichnen. Die Bilanzsumme konnte um 5,72 Prozent auf rund 800'000 Millionen Franken gesteigert werden. Per Ende Juni 2021 zählt die Raiffeisenbank Obertoggenburg 6240 Mitglieder.

Die frischgebackene Bankkauffrau EFZ: Julia Egli Bild: PD

Auch die Nachwuchsförderung gebe Anlass zum Feiern, heisst es in der Medienmitteilung. Julia Egli, Lernende im 3. Lehrjahr, hat ihre Ausbildung zur Bankkauffrau EFZ erfolgreich abgeschlossen und ihr Diplom feierlich in Empfang nehmen können. Julia Egli wird als Kundenberaterin in Alt St.Johann weiterhin Teil des Teams bleiben. Pro Jahrgang bildet die Bank jeweils ein bis zwei Lernende aus. Im August können wiederum zwei Neuzugänge begrüsst werden: Anja Egle aus Alt St.Johann und Terry Abderhalden aus Nesslau starten dann ins Berufsleben.