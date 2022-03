FINANZEN St.Galler Spitäler mit tiefroten Zahlen: Warum Wattwil für über die Hälfte des kantonalen Verlustes verantwortlich ist Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg hat vergangenes Jahr über 60 Millionen Franken Verlust eingefahren. 52 Millionen gehen auf eine Wertberichtigung bei der Wattwiler Spitalliegenschaft zurück. Das sind die Hintergründe.

Über 60 Millionen wurden in das Spital Wattwil investiert. Bald wird es für 9,5 Millionen an die Gemeinde verkauft. Bild: Benjamin Manser

Die Zahlen haben es in sich. Von den 102 Millionen Verlust, den die öffentlichen Spitäler im Kanton St.Gallen im vergangenen Jahr geschrieben haben, entfallen mehr als die Hälfte auf die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) mit den Spitälerin in Wil und Wattwil. Über 60 Millionen beträgt deren Defizit. 52 Millionen davon sind auf die Wertberichtigung der Spitalimmobilie Wattwil zurückzuführen. Das grosse Defizit der St.Galler Spitalverbunde ist damit auch eine Spätfolge des jahrelangen Tauziehens um die Zukunft des Spitals Wattwil.

Das Gebäude wird für 9,5 Millionen verkauft

2014 sagte die Bevölkerung des Kantons St.Gallen Ja zur Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil. In der Folge wurde für 63 Millionen ein neuer Bettentrakt gebaut, 2018 sollte er eingeweiht werden. Doch während des Baus kam aus St.Gallen die Nachricht, das Spital Wattwil soll geschlossen werden.

Im Sommer 2021 bestätigte die Stimmbevölkerung den Beschluss. Eine Nachfolgelösung schien schnell in Sicht, das private Pflegeunternehmen Solviva wollte das Spital in ein Kompetenzzentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege umfunktionieren. Doch die Verhandlungen mit der Gemeinde Wattwil scheiterten.

Schliesslich sprach sich die Wattwiler Bevölkerung wuchtig dafür aus, dass die Gemeinde das Spital für 9,5 Millionen zurückkauft. Anfang April wird die Berit Klinik den Betrieb des Notfallzentrums und die renommierte Alkoholkurzzeittherapie übernehmen. Weitere Angebote, darunter eine Tagesklinik, werden danach aufgebaut.

Abschreibung wäre bei Solviva gleich gross gewesen

Die 52 Millionen der Wertberichtigung entsprechen der Differenz zwischen den getätigten Investitionen und dem Preis, zu dem das Spital nun an die Gemeinde Wattwil zurückgeht. Der Verkaufsvertrag soll noch in diesem Monat unterschrieben werden.

Die Abschreibung wäre gleich gross gewesen, wenn das Spital an die Solviva verkauft worden wäre, betont Maria Seelhofer, Leiterin Finanzen der SRFT. Dass die Wertberichtigung erst jetzt in der Bilanz auftauche, sei der Unsicherheit geschuldet, die in den vergangenen Monaten und Jahren über die Zukunft des Spitals herrschte.

Wertberichtigung stand schon länger im Raum

Im Geschäftsbericht 2020 kam die Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen nur zu einem eingeschränkten Prüfungsurteil. Dies, weil der Verwaltungsrat «trotz der vorliegenden Anzeichen einer Wertbeeinträchtigung» auf eine Wertberichtigung verzichtete. Der Verwaltungsrat verwies im Geschäftsbericht auf den damals noch ausstehenden Volksentscheid zur Schliessung des Spitals.

Nun, da das Spital Wattwil definitiv aus den St.Galler Spitalverbunden ausscheidet, wurde die Abschreibung fällig. Für das Budget 2022 der SRFT habe die Wertberichtigung der Immobilie keine Folgen mehr, sagt Maria Seelhofer.