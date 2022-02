Feuerwehrverband Ein Macher tritt ab: Christoph Brunner folgt auf Heiri Rhyner als Präsident An der Spitze des Feuerwehrverbandes Toggenburg gab es einen Wechsel. Neu steht der Hemberger Christoph Brunner dem Gremium vor. Zudem wurde an der Delegiertenversammlung ein neues Kapitel bei der regionalen Zusammenarbeit aufgeschlagen.

Heiri Rhyner, abtretender Präsident des Feuerwehrverbandes Toggenburg, sein Nachfolger Christoph Brunner und das neue Vorstandsmitglied Michael Ehrbar (von rechts). Bild: PD

Am Freitagabend trafen sich die Delegierten der acht Toggenburger Feuerwehren und einige Gäste in Hemberg zur jährlichen Versammlung. Wie gewohnt schaute der Präsident Heiri Rhyner auf das vergangene Jahr zurück.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Verbandes ist die Aus- und Weiterbildung der Angehörigen der Feuerwehr. Erstmals lag die Verantwortung des Grundkurses 1 beim Kanton, dennoch fand einer dieser Kurse in Wattwil statt. «Der Kurs war auf der ganzen Linie ein Erfolg», bilanzierte Heiri Rhyner. Bereits laufen die Vorbereitungen für den nächsten Kurs in Wattwil, der in der dritten Märzwoche stattfinden wird.

Gut besucht waren auch die Weiterbildungskurse fürs Kader, die statt im Frühjahr im Herbst durchgeführt wurden. Mit 114 Teilnehmenden waren die drei Kurstage in Mogelsberg fast ausgebucht. Der Kursstab habe ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm zusammengestellt, so Heiri Rhyner. Er sagt:

«Es ist ein gutes Zeichen, dass die Ortswehren unser Weiterbildungsangebot für ihre Kader so gut nutzen.»

Die Wärmegewöhnungsanlage wird häufig genutzt

Heiri Rhyner verpasste es in seinem letzten Jahresbericht nicht, einige wichtige Punkte seiner neunjährigen Amtszeit herauszustreichen. Er war es, der zusammen mit dem Vorstand und einer Arbeitsgruppe den Bau der Wärmegewöhnungsanlage in Wattwil vorantrieb und letztlich realisierte.

Seit der Inbetriebnahme im Februar 2017 haben schon viele Feuerwehrleute in der Wärmegewöhnungsanlage in Wattwil geübt. Bild: Urs M. Hemm

Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden bereits diverse Kurse, aber vor allem Übungen der Verbandsfeuerwehren durchgeführt. «Erfreulich ist auch, dass Feuerwehren aus dem Linthgebiet und dem Appenzellerland auf der Anlage geübt haben und wiederkommen werden», betonte Heiri Rhyner.

Wichtig waren ihm und dem Vorstand genauso, dass die Ortswehren die Möglichkeit erhielten, in den Tunnels der neuen Umfahrungen für eventuelle Notfälle zu trainieren. Dies konnte mit verschiedenen Kursen umgesetzt werden. Offen ist nur, wer für diese zusätzlichen Aufwendungen bezahlen soll.

Die grössten Feuerwehren sind im Vorstand vertreten

Als Nachfolger von Heiri Rhyner, der Ende Jahr seinen Feuerwehrdienst als Kommandant der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig beenden wird, haben die Delegierten Christoph Brunner aus Hemberg gewählt. Der neue Präsident ist nicht nur Ausbildungschef der Feuerwehr Neckertal, sondern auch als kantonaler Feuerwehrinstruktor tätig.

Mit Michael Ehrbar aus Lichtensteig wurde ein zusätzliches Mitglied in den Vorstand delegiert. Er übernimmt die Verantwortlichkeit für die Wärmegewöhnungsanlage. Mario Miotto (Kirchberg/Lütisburg), Vizepräsident und Administrator, Dominique Krapf (Bütschwil-Ganterschwil), Technischer Leiter, Kassier Christian Hildebrand (Nesslau) und Aktuarin Sabine Camedda (Wildhaus-Alt St.Johann) komplettieren den Vorstand.

Zusammenarbeit bei der Beschaffung nimmt Formen an

Nicht nur bei der Ausbildung wie den Tunnelbrandkursen, sondern auch bei der Beschaffung von Material spannen alle Toggenburger Feuerwehren zusammen. Bild: Benjamin Manser (Bütschwil, 9. Februar 2020)

Ueli Tanner, Kommandant der Feuerwehr Neckertal, präsentierte an der Delegiertenversammlung die Resultate einer neuen Arbeitsgruppe, die aus Vertretern aller acht Wehren zusammengesetzt ist. Sie überprüfte, ob eine gemeinsame Beschaffung von Brandschutzausrüstung für das ganze Toggenburg sinnvoll sei.

Die Delegierten liessen sich davon überzeugen und verabschiedeten die Idee in einer Grundsatzabstimmung. Nun verfassen die Feuerwehren eine Botschaft mit dieser Empfehlung zuhanden der Gemeinden. Sollten diese sich ebenfalls für die Vorteile einer gemeinsamen Beschaffung aussprechen, gingen bis in rund acht Jahren alle Angehörigen der Feuerwehren mit derselben Brandschutzausrüstung in den Einsatz.

Sollte dieses Projekt erfolgreich zum Abschluss kommen, wäre es möglich, ein ähnliches Prozedere auch bei der Beschaffung von weiterem Material durchzuführen. (pd)