Feuerwehr Toggenburger Feuerwehr startet mit zwei neuen Vorstandsmitgliedern ins Verbandsjahr Der Feuerwehrverband Toggenburg wählte an seiner Delegiertenversammlung in Unterwasser zwei neue Vorstandsmitglieder: Andrea Schuler als Administratorin und Vanessa Kläger. Sie ersetzen Sabine Camedda und Mario Miotto.

Der neue Verbandspräsident Christoph Brunner verabschiedet Mario Miotto und Sabine Camedda aus dem Vorstand und begrüsst Andrea Schuler als Administratorin (von links). Bild: Hansruedi Rohner

In seinem Jahresbericht blickte Verbandspräsident Christoph Brunner vor den 31 anwesenden Delegierten auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres zurück. Das war nicht nur seine Wahl am 18. Februar zum Verbandspräsidenten, ebenso fanden verschiedene Kurse und Weiterbildungen statt. Zum Beispiel der Weiterbildungskurs für Tunnelbrandbekämpfung im Umfahrungstunnel Lochweidli im vergangenen April.

An zwei Kommandantentreffen wurden verschiedene Themen behandelt. Wichtigster Punkt war dabei die gemeinsame Beschaffung der Brandschutzausrüstung. Beschaffungspräsident Ueli Tanner (Feuerwehr Neckertal) habe dazu Folgendes gesagt: «Kameraden, ihr dürft Teil eines geschichtlich historischen Aktes sein.» Im Herbst fand wieder der Strassenrettung-Weiterbildungskurs mit den Schwerpunkten Schnitttechnik, Elektrofahrzeug, Rettungen und Fahrzeugsicherungen in speziellen Situationen in Wildhaus statt.

Die Rechnung des Verbandes weist einen Verlust von 14'926 Franken aus, hingegen schliesst jene der Wärmegewöhnungsanlage (WGA) mit einem Gewinn von 8808 Franken ab. Das Plus wird zur Bildung von Rückstellungen verwendet.

Abschied aus dem Vorstand

Die Vorstandsmitglieder Domi Krapf, Christian Hildebrand und Michael Ehrbar wurden für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Ebenso galt das Vertrauen dem Präsidenten Christoph Brunner, der seine erste Delegiertenversammlung in dieser Funktion absolvierte.

Aktuarin Sabine Camedda und Administrator Mario Miotto verabschiedeten sich aus dem Vorstand. Als Ersatz wurden Andrea Schuler als Administratorin und – in Abwesenheit – Vanessa Kläger als Aktuarin gewählt.

Der Verband hat zwei neue Feuerwehrkommandanten: Der Lichtensteiger Michael Ehrbar hat das Kommando der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig per 1. Januar von seinem Vorgänger Heiri Rhyner übernommen. Christoph Brunner aus Hemberg hat das Kommando der Feuerwehr Ebnat-Kappel inne.

Wichtigkeit der Feuerwehr

In der Umfrage betonte Gemeindevertreter Walter Hofstetter, dass die Wichtigkeit der Feuerwehr nicht mehr erklärt werden müsse. Das habe der kürzliche Einsatz beim Brand in Wildhaus gezeigt. Auch Dani Bischof, Fachspezialist Intervention Gebäudeversicherung St.Gallen, bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für deren Engagement. Grüsse und einige Informationen über verschiedene Themen gab es von Yvonne Hauri vom st.-gallisch kantonalen Feuerwehrverband.