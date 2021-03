Feuerwehr Personen retten und Brände löschen: Jetzt noch zur Übung, aber vielleicht bald schon im Ernstfall 44 neue Feuerwehrleute aus dem ganzen Kanton St. Gallen besuchen in dieser Woche den Grundkurs im Wattwiler Feuerwehrdepot. Dabei sollen sie so weit in ihr neues Hobby eingeführt werden, dass sie in der Ortswehr eingesetzt werden können.

Bereit für den Einsatz: Der Instruktor (links) beobachtet jeden Schritt der neuen Feuerwehrleute bei ihrem Weg in den Brandcontainer. Bild: Sabine Camedda

Montagabend auf dem Platz vor dem Feuerwehrdepot. «Macht eine Bereitstellung für Atemschutz», befiehlt der Offizier. Die Gruppe schnallt sich das Atemschutzgerät um, zurrt die Gurten fest, öffnet die Flasche und setzt die Maske auf. Innerhalb von wenigen Sekunden sind die Feuerwehrleute einsatzbereit.

So schnell geht es am Dienstagmorgen vor dem Feuerwehrdepot in Wattwil nicht. Die Handgriffe sitzen noch nicht, die Fachausdrücke tönen wie eine Fremdsprache. Die jungen Frauen und Männer, die gebannt den Ausführungen der Feuerwehrinstruktoren folgen, nehmen an der Grundausbildung teil.

Die Bereitstellung für den Atemschutz wird intensiv trainiert. Bild: Sabine Camedda

Fünf Tage lang werden sie, die Anfang Jahr den freiwilligen Dienst in einer Feuerwehr aufgenommen haben, geschult. «Das Ziel dieses Kurses ist, dass die Feuerwehrleute für die Grundaufgaben in der Ortswehr eingesetzt werden können», sagt Kursleiter Dominique Krapf.

Zusätzlicher Gascontainer zur Wärmegewöhnungsanlage

Zu diesen Grundaufgaben zählen schützen, retten und löschen. Der Kurs ist in den verschiedenen Themen so aufgebaut, dass das Handwerk Schritt für Schritt vermittelt wird. Dabei kommt ein Baustein zum anderen. Immer wieder wird das bestehende Wissen kontrolliert, beispielsweise in kleinen Einsätzen.

Während des Grundkurses ist zusätzlich zur Wärmegewöhnungsanlage (hinten) beim Feuerwehrdepot Wattwil ein Brandcontainer mit Gasfeuerung im Einsatz. Bild: Sabine Camedda

Um die Feuerwehrleute beispielsweise auf den Löschdienst vorzubereiten, lernen sie den Umgang mit dem Tanklöschfahrzeug und das Handling von Schläuchen. In einem weiteren Schritt lernen sie, mit kleinen Geräten kleine Feuer zu löschen. Sie werden aber auch an grössere Ereignisse herangeführt, unter anderem in einem Brandcontainer mit einer Gasfeuerung.

Dieser Container erlaubt es, ein immer gleiches Szenario zu gestalten, sodass die Feuerwehrleute ihr Wissen festigen können. Schliesslich geht es weiter in die Wärmegewöhnungsanlage des Regionalverbandes. Dort treffen die Feuerwehrleute auf reale Bedingungen wie bei einem Zimmer- oder Wohnungsbrand. Sie trainieren so Abläufe und bekommen Sicherheit, damit sie im Ernstfall richtig reagieren.

«Wir haben hier in Wattwil und Lichtensteig gute Voraussetzungen für den Kurs.»

Thomas Widmer, der Technische Leiter des Kurses, der für das Ausbildungsprogramm verantwortlich ist, ist zufrieden. Rund ums Feuerwehrdepot Flooz gibt es zahlreiche Arbeitsplätze. Für einige Szenarien kann die Feuerwehr Liegenschaften von Unternehmen und Privatpersonen nutzen. «Wir schätzen das sehr und sind dafür dankbar», sagt Thomas Widmer weiter. Die Bevölkerung habe zudem auch Verständnis, wenn ein Feuerwehrfahrzeug auf der Strasse im Einsatz sei und es deswegen eine Verkehrsbehinderung gebe.

Kurs findet mit Schutzmassnahmen statt

Anders als in den Vorjahren ist der Grundkurs erstmals nicht mehr in Verantwortung des regionalen Feuerwehrverbandes, sondern steht unter der Leitung der Gebäudeversicherung St. Gallen (GVSG). Dies hat unter anderem zur Folge, dass nicht nur Feuerwehrleute aus der Region, sondern aus dem ganzen Kanton den Kurs in Wattwil besuchen. Für die Kursleitung hat diese Organisation mehrere Vorteile: Die Teilnehmer können den Kurs besuchen, der ihnen vom Datum her am besten passt, an allen Orten wird derselbe Inhalt vermittelt und die Durchmischung von den Teilnehmern ist grösser.

Sicherheit wird während des Kurses gross geschrieben, Schutzmasken bei den Teilnehmern ist Pflicht. Bild: Sabine Camedda

Wobei gerade der Kontakt zwischen den Teilnehmern in diesem Jahr minimiert ist. Auf die geltenden Schutz-, Abstands- und Hygienemassnahmen sowie die vorliegenden Empfehlungen der Gebäudeversicherung St. Gallen wird grosser Wert gelegt. Konkret heisst das, dass die Kursteilnehmer und die Instruktoren Hygieneschutzmasken tragen und die Kontakte über den Klassenrahmen hinweg stark eingeschränkt sind.

Auf die Durchführung des Kurses wegen der Coronapandemie zu verzichten, steht für die Gebäudeversicherung aber ausser Frage. Die Feuerwehr sei als systemrelevante Nothilfe- und Rettungsorganisation ein wichtiges Standbein im System Bevölkerungsschutz, schreibt sie. Die Aus- und Weiterbildung sei zentral, um die Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten zu können und den Feuerwehren den notwendigen Spielraum für die nötigen und wichtigen Ausbildungen zu ermöglichen.