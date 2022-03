Feuerwehr Mit dem Feuerwehrvirus infizieren: So werden neue Feuerwehrleute auf ihre Aufgaben vorbereitet 36 Frauen und Männer lernen in diesen Tagen, worauf es beim Retten und Löschen von Bränden ankommt. Die Motivation in der Truppe ist vorhanden, auch wenn es einmal streng wird.

Das Handwerk eines Feuerwehrmannes will gelernt sein, wenn nötig auch mit einem Atemschutzgerät. Bild: Sabine Camedda

Ein bisschen Herzklopfen hat jeder, der am Dienstagmorgen auf dem Platz neben dem Wattwiler Feuerwehrdepot steht. Ausgerüstet mit Brandschutzkleidung, Helm sowie einem Atemschutzgerät und mit einem gefüllten Wasserschlauch treten sie in Kürze in einen Container.

Drinnen lodern Flammen, die gilt es zu löschen. Der Wiler Urs Rütsche, Feuerwehrinstruktor des Kantons St.Gallen, beobachtet die Feuerwehrleute. Er stellt fest, dass die neuen Feuerwehrleute eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen. Das sei auch gut so, sagt er. Denn:

«Vom ersten Tag an steht die eigene Sicherheit bei den Feuerwehrleuten an erster Stelle.»

Entsprechend hat Urs Rütsche seine Kursklasse auf die Feuerprobe vorbereitet. Sie lernten das Atemschutzgerät kennen. Sie wissen, wie sie es in Betrieb nehmen und worauf sie bei einem Einsatz besonders achtgeben müssen. «In der Grundausbildung können wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Grundlagen vermitteln. Die Vertiefung der Kenntnisse und das Training erfolgen dann in den jeweiligen Ortswehren», sagt Kursleiter Dominique Krapf.

Im Gasbrandcontainer erleben die neuen Feuerwehrleute das erste Mal ein Brandszenario. Bild: Sabine Camedda

Bereit für Einsätze in der eigenen Wehr

Fünf Tage lang werden die neuen Feuerwehrleute geschult. Die Ausbildung erfolge aufbauend, erklärt Dominique Krapf. Bis Ende der Woche werden die einzelnen Elemente verknüpft, sodass bereits kleine Einsätze abgearbeitet werden können. «Diese Fortschritte zu sehen, gibt allen ein gutes Gefühl», bestätigt Urs Rütsche. Er wolle möglichst das Feuerwehrvirus weitergeben. Das gelinge nicht bei allen, aber alle seien am Freitagabend fit für den Einsatz in der eigenen Wehr.

Einer, der viel Neues lernt, ist der Lütisburger Lukas Lusti. Es komme sehr viel auf ihn zu, sagt er. Das müsse er erst einmal verarbeiten. Dennoch ist er überzeugt, mit dem Eintritt in die Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg das Richtige gemacht zu haben. «Ich habe schon einiges gelernt, was mir auch für meinen Alltag nützt. Dazu kommt, dass ich helfen kann und neue Leute kennen lerne.»

Auf einem Hindernisparcours werden die Feuerwehrleute an ihre körperliche Grenze herangeführt. Bild: Sabine Camedda

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in diesem Kurs nicht nur geistig gefordert. An einigen Arbeitsplätzen sollen sie auch ihre körperlichen Grenzen erfahren. Wasserkanister schleppen, Nägel einschlagen, Feuerwehrschläuche rollen oder Platten mit Sandsäcken ziehen – erschwert werden diese Aufgaben, indem sie mit aufgesetztem Atemschutzgerät absolviert werden müssen. Der Teamgedanke ist auch da spürbar, die Motivation hält ungebrochen an.

Wissen, wie ein Feuer entsteht

Zum zweiten Mal findet die Grundausbildung in Verantwortung der Gebäudeversicherung St.Gallen statt. «Der Kurs mit demselben Programm wird an vier verschiedenen Standorten im Kanton St.Gallen durchgeführt», erklärt Dominique Krapf. Wattwil sei ein idealer Kursort, findet er.

«Wir spüren eine starke Unterstützung von Seiten der Bevölkerung und der Wehren der Region.»

Für die Übungen gibt es Räumlichkeiten bei einigen Unternehmen, die Wehren stellen Material und Hilfspersonal zur Verfügung. Einer der Helfer ist Dominik Bleiker aus Bütschwil, der als Operator beim Gasbrandcontainer im Einsatz steht.

Zwei Tage lang bedient er die drei Brandstellen. Er findet es wichtig, dass die neuen Feuerwehrleute von Anfang an das richtige Vorgehen bei der Brandbekämpfung lernen können und die Abläufe trainieren. Ein fixes Szenario hat er hierfür nicht, er richtet sich nach den Vorgaben der Instruktoren.

Dominik Bleiker ist als Operator beim Gasbrandcontainer einer der vielen Helfer beim Kurs. Bild: Sabine Camedda

Nach den ersten Trainings im Gasbrandcontainer gehen die neuen Feuerwehrleute in die Wärmegewöhnungsanlage. Dort lernen sie unter anderem, wie ein Feuer entsteht und welche Folgen es hat, wenn man dieses nicht bekämpft. Das sei wichtig zu wissen, sagt Dominique Krapf. Denn nur so könne man die vorhandenen Mittel richtig einsetzen und die Aufgaben der Feuerwehr erfüllen.