Festtag 10 Jahre Bütschwil-Ganterschwil: Dorfvereine und Gemeinde laden zum Jubiläumsfest Drei Dörfer – ein Fest: Unter diesem Motto könnten die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil stehen. Mit Musik, Spiel, Sport und Geselligkeit wird das Jubiläum begangen.

Bütschwil-Ganterschwil feiert am 19. August 10 Jahre Gemeindefusion. Bild: Martin Lendi

«Wir haben uns schnell für eine dezentrale Feier an verschiedenen Ort entschieden. Uns war bei der Planung wichtig, dass alle drei Dörfer im Zentrum stehen», sagt Roman Brändle, Präsident des Organisationskomitees 10 Jahre Bütschwil-Ganterschwil. Obwohl aber drei verschiedene Festplätze in Bütschwil, Dietfurt und Ganterschwil geplant sind, soll es ein grosses Fest sein, an dem alle gemeinsam feiern.

«Unser Ziel ist es, dass die Besuchenden zwischen den drei Festplätzen zirkulieren», sagt Roman Brändle. Dafür wurde ein Shuttle-Service zwischen den verschiedenen Dörfern mit Rösslikutschen und mit einem original Londoner Doppelstockbus organisiert.

Roman Brändle. Bild: Urs M. Hemm

Für den Betrieb der Festplätze, sprich Aktivitäten, Festwirtschaften und Unterhaltungsprogramm, sind die verschiedenen Dorfvereine verantwortlich. «Daher fliessen auch alle allfälligen Gewinne aus dem Festbetrieb den jeweiligen Vereinen zu», sagt Roman Brändle. Die nötige Infrastruktur wird durch die Gemeinde finanziert.

Das Fest zum 10-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil findet am Samstag, 19. August, statt. Start der Feierlichkeiten ist um 10 Uhr und dauert offiziell bis 17 Uhr oder «solange es Besucher hat».

Beste Aussicht vom Kirchturm aus

Als Festort in Bütschwil wurde der Dorfplatz Eichelstock ausgewählt. Es werden dort diverse kleinere Zelte aufgestellt, die Platz für bis zu rund 150 Personen bieten. Dazu gibt es verschiedene Marktstände und eine Bühne. Während des ganzen Tages steht das Ortsmuseum für Besuchende offen.

Ausserdem organisieren die katholische Kirchenverwaltung und der Pfarreirat Bütschwil – getreu dem Motto des Anlasses in Bütschwil «Rückblick und Ausblick» – Besuche des Kirchenmuseums und als Höhepunkt kann der Kirchturm bestiegen werden.

Blauring und Jungwacht bieten ein Kinderprogramm mit beispielsweise einer Hüpfburg oder Schlangenbrotbräteln. Die Festwirtschaft wird vom Open Air Bütschwil, eine Weinstube von der Frauengemeinschaft und ein Glacestand von der Mitte Bütschwil betrieben. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Kevin Staff und Dario Michielini, der Frauenchor Bütschwil, die Rachlisbuebe sowie Fabio Bleiker an seiner Handorgel.

Auf dem Dreirad um die Wette fahren

Das Motto in Ganterschwil lautet «Juhubilee» – gefeiert wird in der Umgebung der Mehrzweckgebäude und der alten Turnhalle. Ein Festzelt bietet Platz für 250 Personen.

Hier wird der Jubiläumsanlass dazu genutzt, um zwischen 9 und 11 Uhr den Neuzuzügerbrunch, organisiert von der Politischen Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil und den Bäuerinnen–Landfrauen Ganterschwil, durchzuführen. Daneben finden den ganzen Tag Spiele und Wettkämpfe mit unter anderem einem Dreiradrennen statt. Geleitet werden die Wettbewerbe vom STV und vom Kulturverein Ganterschwil.

Für das Kinderprogramm, analog zu Bütschwil, zeichnet die Pfadi Rüdberg verantwortlich. Für das leibliche Wohl sorgen die Musikgesellschaften Ganterschwil und Bütschwil mit einem Grill- und Getränkestand, während der Frauenverein Ganterschwil in der Festwirtschaft Kaffee und Kuchen anbietet. Auftritte der Musikgesellschaften Bütschwil und Ganterschwil runden das Programm ab.

An den beiden Festorten in Bütschwil und Ganterschwil präsentiert die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Unteres Toggenburg das Begegnungsmobil.

Abendunterhaltung mit Tanzmusik

In Dietfurt wird auf dem Schulareal unter dem Motto «Summerfäscht» gefeiert. Der Sportclub Dietfurt sorgt während des ganzen Tages mit Spielen und Aktivitäten für Kinder und Erwachsene für Unterhaltung. Geplant sind unter anderem Ponyreiten, Sackhüpfen und eine Hüpfburg. Die Bäuerinnen und Landfrauen Bütschwil führen die Festwirtschaft, die SVP Bütschwil-Ganterschwil betreibt einen Milchshake-Stand.

Während des Tages sorgen der Männerchor Dietfurt, Swissqueya Zumba Dietfurt sowie die Rachlisbuebe für Unterhaltung. Am Abend gibt es Tanzmusik mit den Gebrüdern Iten, für den Barbetrieb ist der STV Bütschwil besorgt.

Die Haltestellen für den Doppeldeckerbus sind in Bütschwil bei der Abzweigung Mittendorfstrasse/Hofstrasse, in Ganterschwil auf dem Areal Berlinger und in Dietfurt bei der Lagerhalle der Eigenmann AG. Der Bus fährt alle Standorte durchgehend an.

Zwei der insgesamt vier Rösslikutschen fahren im Halbstundentakt die Strecke Bütschwil–Dietfurt, zwei im Dreiviertelstundentakt die Strecke Bütschwil–Ganterschwil. In Bütschwil fahren die Kutschen wie der Bus ab der Abzweigung Mittendorfstrasse/Hofstrasse, in Ganterschwil ab der alten Turnhalle und in Dietfurt ab den Garagen bei der Zufahrt zum Schulareal.

«So können wir sicherstellen, dass die Besuchenden alle drei Festplätze besuchen und miteinander feiern können. Das hebt nicht nur die Stimmung, sondern fördert auch den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde», sagt Roman Brändle.