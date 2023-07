Festivalsommer Von schwedischem Hardrock bis bayrischem Bierzeltschunkeln: Das war das Open Air Wildhaus Zum neunten Mal fand das Festival im Obertoggenburg statt. Mit Europe stand einmal mehr auch Weltprominenz auf der Bühne. 7000 Besucherinnen und Besucher feierten am Freitag- und Samstagabend.

Die Kultband Europe liess sich am Open Air Wildhaus feiern. Bild: Arthur Gamsa

Der «rockige» Freitag gehört bereits seit vier Jahren fest ins Programm des Open Airs Wildhaus. Dieses Jahr eröffnete die britische Rockband Sweet das Festival. Einer der bekanntesten Songs ist «Love Is Like Oxygen». Bei diesem Song sang und tanzte das Publikum mit – ein Publikum, das zu einem grossen Teil aus Babyboomern bestand, aber nicht nur. Auch die jüngeren Besucher liessen sich von der Musik mitreissen.

Als zweite Band standen die Ostschweizer von Megawatt mit ihrem Mundartrock auf der Munzenrietbühne. Thomas Graf, Leadsänger aus Sevelen, und seine Band heizten dem einheimischen und angereisten Publikum mit Songs wie «Loieherz» und «Rockerherz» so richtig ein. Megawatt gewann mit dem Album «Felsafescht» den diesjährigen Swiss Music Award in der Kategorie Best Album. Die Freude, vor teilweise heimischen Publikum anzutreten, stand den Bandmitgliedern im Gesicht.

16 Bilder 16 Bilder Bild: Arthur Gamsa

Als dritter Act betrat Singer-Songwriter Chris Norman mit Band die Bühne. Norman ist ein ehemaliges Bandmitglied von Smokie. Bekannt ist der Song «Living Next Door to Alice», ein Hit von 1976. Als finale Band stand die schwedische Hardrockband Europe auf der Bühne. Der heute 60-jährige Leadsänger Joey Tempest rockte mit seinem Gesang und seinem schwingenden Mikrofonarm die Bühne. Wobei auch die Gitarristen der Band mit ihren wiederholenden, rhythmischen Riffs das Publikum begeisterten. Ihr bekanntester Song ist «The Final Countdown»: Dieser Song war der absolute Höhepunkt des Abends.

Schweizer Künstlerinnen und Künstler am Samstag

Am Samstag reisten viele Schlagerliebhaber bereits am Vormittag nach Wildhaus. Denn im Ticket inbegriffen war eine Gratisfahrt der Bergbahnen Wildhaus. So konnten sich die Open-Air-Besucher in der Bergwelt im Obertoggenburg auf die Konzerte einstimmen.

7000 Musikbegeisterte trafen sich in Wildhaus. Bild: Arthur Gamsa

Der Nachmittag gehörte Schweizer Künstlern. Das ist auch mit ein Grund, dass das Budget für den Samstag «nur» 120’000 Franken beträgt, erklärte Köbi Bleiker, Medienverantwortlicher des Festivals. «Am Freitag hatten wir für die vier Acts ein Budget von 160’000 Franken.» Nur dank der Sponsoren sei ein solches Programm überhaupt möglich. Gerne hätten die Veranstalter Künstler wie Andreas Gabalier, Helene Fischer oder Andrea Berg in Wildhaus auf der Bühne. «Das ist aus finanziellen und Platzgründen jedoch nicht möglich», so Bleiker.

Bevor am Samstag die grossen Acts auftraten, gehörte die Munzenrietbühne diversen weiteren Künstlern. Dabei war auch das Schlagerduo Amigos; das Duo steht seit über 50 Jahren auf der Bühne. Ihnen folgten die fünf Musiker von Voxxclub. Sie waren es dann auch, die die Besucher von ihren Sitzen rissen und vor die Bühne brachten.

Spontaner Auftritt von Remo Forrer

Beim Einnachten stand Semino Rossi auf der Bühne. Die untergehende Sonne war das perfekte Bühnenbild für den argentinisch-italienischen Sänger. Mit seinem Charme berührte er das Publikum und animierte die Besucher zum Mitsingen und Tanzen.

Vor dem Auftritt von Johnny Logan, zweimaligem Sieger des Eurovision Song Contests, überraschte Veranstalter Bruno Forster mit der Ankündigung, dass Remo Forrer, diesjähriger Schweizer Vertreter am ESC, seinen Song «Watergun» auf der Munzenrietbühne vortragen wird. Er kam gemeinsam mit seiner Mutter als Gast ans Open Air nach Wildhaus, der Auftritt war eine spontane Idee. Anschliessend präsentierte Johnny Logan dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm.

Langsam ging das Open Air dem Ende entgegen. Zuvor sorgten die Tiroler Grubertaler für Stimmung. Nach den Grubertalern zeigten Anita und Alexandra Hofmann ihr Können. Die Schwestern sind bereits 30 Jahre im Musikgeschäft und begeistern immer wieder mit neuen Darbietungen. Den Abschluss des neunten Wildhauser Open Airs machte das «Königliche Bayrische Vollgas Orchester». Sie sind es gewohnt, das Publikum bei ihren Auftritten mitfeiern zu lassen, haben sie doch jahrelange Erfahrung von den «Wiesen» am Münchner Oktoberfest.

2024 feiert das Open Air Wildhaus das 10-Jahre-Jubiläum. «Das Programm wird am 1. November auf der Homepage aufgeschaltet», verspricht Köbi Bleiker. Der Ticketverkauf beginnt am 2. November.