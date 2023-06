Festival «Wir hoffen auf 6000 Besucher»: Auch das Open Air Wildhaus leidet unter der Inflation Schon in einer Woche kommt in Wildhaus das Rock-und-Schlager-Open-Air wieder in Gang. Zwar wurde der Eröffnungsanlass am Donnerstag gestrichen, doch sonst bleibt alles beim Bewährten.

Im Jahr 2019 trat DJ Ötzi in Wildhaus auf. Bild: Christiana Sutter

Seit acht Jahren verwandelt sich Wildhaus im Sommer für zwei Tage in ein Festivalgelände. In einer Woche ist es wieder so weit. Doch statt der gewöhnlichen Popmusik geht es am Open Air Wildhaus rund mit viel Rock und Schlager.

Da sich die beiden Musikstile jedoch nicht ganz dieselben Fans teilen, wird am Open Air strickt getrennt: Am Freitag, 7. Juli, gibt es Rock, am Samstag, 8. Juli, Schlager.

40 Quadratmeter Bühnenfläche

«Diese Aufteilung hat sich bisher ganz gut bewährt», sagt Köbi Bleiker, Medienverantwortlicher und Administrator des Open Air Wildhaus. So könne man insgesamt jährlich rund 4000 bis 6000 Besucherinnen und Besucher anlocken.

«Es ist natürlich immer abhängig von den auftretenden Personen und ihrem Bekanntheitsgrad», so Bleiker. Dieses Jahr hoffe er auf eher viele Personen.

«Der Verkauf von VIP-Pässen blieb bisher aber noch hinter den Erwartungen. Dies, obwohl diese die besten Plätze garantieren», sagt Bleiker. Das Festivalgelände werde einer Arena gleichen. Die Bühne, acht bis neun Meter hoch und mit rund 40 Quadratmeter Fläche, würde dabei in der Mitte stehen. Rundherum die Plätze und Verpflegungen.

So sah der Rock-Freitag 2019 am Open Air Wildhaus aus. Bild: Christiana Sutter

Die Infrastruktur sei seit dem letzten Jahr gleich geblieben. «Wir konnten den Eingang etwas vergrössern, weil die Strasse umgebaut wurde.» Jetzt sei er um einiges hübscher.

Donnerstaganlass gestrichen

Die Vorbereitungen des Open Airs seien dieses Jahr intensiv gewesen. Wegen neuer Auflagen des Kantons bezüglich Brand- und Blitzschutz mussten die Veranstalter sehr viel Geld investieren.

«Es war ein enormer finanzieller Aufwand und vor allem jetzt während der Inflation war dies teilweise fast schmerzhaft», so Bleiker. Deswegen sei auch der Eröffnungsanlass gestrichen worden.

Letztes Jahr wurde das Festival schon am Donnerstag mit einem kleinen Partyanlass mit freiem Eintritt eingeläutet. «2022 war es ein Testlauf, um zu sehen, wie so ein Fest ankommt», so Bleiker.

Leider habe der Test nicht angeschlagen. «Es kamen rund 300 bis 400 Personen, was zwar eine grosse Zahl ist, trotzdem hat sich der Aufwand nicht gelohnt.» Der Anlass werde wahrscheinlich zum 10-Jahre-Jubiläum wieder stattfinden.

Das Festival sei ansonsten aber nicht eingeschränkt oder verändert worden. «Wir freuen uns sehr auf alle Besucherinnen und Besucher», so Bleiker. Viele würden immer noch die Aufregung nach den zwei langen Pandemiejahren suchen. «Und die können wir definitiv bringen.»

Das Festival findet am 7. und 8. Juli in Wildhaus stattfinden. Tickets und VIP-Tickets sind noch immer erhältlich.