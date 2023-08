Lichtensteig Trotz Schwierigkeiten bei der Verpflichtung von Künstlern: Jazztage warten mit starkem Line-up Nur noch wenige Tage bis zum Start der Jazztage Lichtensteig. Auch dieses Jahr werden nicht nur grosse Namen, sondern auch einige unbekanntere Namen auf der Bühne stehen und das Publikum überraschen.

An den Jazztagen 2018 hatte Crimer einen Auftritt in Lichtensteig. Bild: Sascha Erni

Nicht lange ist es her, dass das Städtli sich im Rahmen des Zukunftsfestivals am 30. Juni in ein Festgelände verwandelte. Nach einem Monat Ruhe ist nun am kommenden Wochenende aber wieder Musik angesagt. Die Jazztage kommen zurück.

«Bisher läuft bei den Vorbereitungen alles nach Plan», sagt Raphael Gygax, OK-Präsident der Jazztage Lichtensteig. Die Aufbauarbeiten beginnen schon am Samstag.

Wetter spielt keine Rolle

«Zum momentanen Zeitpunkt erwarten wir rund 6000 Besucherinnen und Besucher über die drei Tage verteilt», sagt Gygax. Dies sei bisher immer etwa die Anzahl musikbegeisterter Leuten an den Jazztagen gewesen.

«Es ist aber immer abhängig von verschiedenen Umständen», sagt Gygax. Die Jazztage Lichtensteig leben nämlich grösstenteils von der Abendkasse vor Ort und nicht vom Online-Vorverkauf. «Wenn es dann regnet, kommen automatisch weniger Personen.»

Doch darüber mache man sich keine Sorgen. «Bisher scheint es sehr schön und sommerlich zu werden», so Gygax. Doch auch wenn es regnen würde, sei das kein Problem. «Bei uns ist so gut wie alles überdacht.» Dazu zählten natürlich die Bühnen mit dem ganzen elektronischen Equipment, aber auch die Plätze für die Besucherinnen und Besucher seien alle trocken.

Auch Pegasus hatten schon einen Auftritt in Lichtensteig. Bild: Ralph Ribi

«Nur auf dem Weg von den Parkplätzen oder vom Bahnhof zum Festivalgelände brauche man einen Regenschirm», sagt Gygax. Doch im Moment liesse der Wetterbericht noch hoffen.

Grosse Namen und unbekannte Stimmen

Auch mit dem diesjährigen Line-up sei man sehr zufrieden, obwohl die Suche nach Künstlerinnen und Künstlern dieses Jahr schwieriger gewesen sei als in anderen Jahren. «Wir achten vor allem darauf, viele Musikerinnen und Musiker aus der Region und der Schweiz einzuladen.» Doch viele haben abgesagt, würden aktuell keine Konzerte geben oder seien bereits ausgebucht.

«Trotzdem haben die verantwortlichen Personen ein wahnsinnig starkes und ausgewogenes Line-up auf die Beine gestellt», so Gygax. Er freue sich schon sehr auf die vielen Konzerte. Dabei könne man sich nicht nur auf klingende Namen wie Bastian Baker und Loco Escrito freuen, sondern es würden auch viele weniger bekannte Stimmen auftreten. «Dieses Jahr haben wir auch mehr Künstlerinnen auf den Bühnen als in den Vorjahren.»

Geändert habe sich nicht viel. Nur der Goldene Boden sei dieses Jahr anders gestaltet. Die Festbänke werden mehr nach draussen verschoben, damit vor der Bühne mehr Platz fürs Bewegen und Tanzen ist. «Wir hoffen, dass man die Musik im Elchzelt jetzt noch mehr geniessen kann», so Gygax.