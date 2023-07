Festival «Etwas Regen gehört dazu»: Die Vorbereitungen für das Open Air Bütschwil sind in vollem Gange Nur noch wenige Tage bis zum Open Air Bütschwil. Bisher läuft alles wie geplant. Nur der Regen macht den Organisatoren etwas zu schaffen. Die Vorfreude ist trotzdem gross.

Auch 2019 war das Wetter am Open Air Bütschwil etwas regnerisch. Doch die Besucherinnen und Besucher lassen sich davon nicht stören. Bild: Sascha Erni

Es sind nur noch wenige Tage, bis sich die Gemeinde Bütschwil nach einem Jahr wieder in ein Festivalgelände verwandelt. Schon am Dienstag begannen die Vorbereitungen und der Aufbau.

«Bisher verläuft alles nach Plan», sagt Martina Rütsche, Marketingverantwortliche des Open Airs Bütschwil. Die Organisatoren sowie ihre Helfer konnten mit dem Aufbauen der Zelte starten und auch die Bühne sei schon so gut wie fertig aufgestellt. Nur das Wetter mache ihnen etwas zu schaffen.

Wetter spielt nicht ganz mit

«Es ist sehr regnerisch, was den Aufbau etwas unangenehm macht», so Rütsche. Doch sie seien froh, dass sie von Gewittern verschont bleiben. «Wenn es jetzt stark blitzen und winden würde, müssten wir den Aufbau stoppen und später weitermachen.»

Für das Festival selber lässt der Wetterbericht hoffen. Mit Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad und wenig Niederschlag wird ein angenehmes Wochenende prophezeit. «Und auch wenn es etwas regnen würde, wäre das nicht schlimm», so Rütsche

Die Besucherinnen und Besucher seien darauf eingestellt, dass es eventuell nass wird. Es war in den letzten Jahren öfter der Fall. «Doch am Ende des Tages ist das Wetter nicht das, weswegen die Leute uns besuchen.»

Insgesamt zehn Bands werden am Freitag- und Samstagabend auf der Bühne in Bütschwil auftreten. Das ist eine mehr als im vergangenen Jahr. Darunter sind auch schweizweit bekannte Namen wie die Westschweizer Band Carrousel am Freitag oder die Rapper Andryy und Manillio am Samstag.

Das halbe Dorf hilft mit

«Bei uns ist für jeden was dabei», sagt Rütsche. Das gelte nicht nur für die Musik, sondern auch für die Verpflegung. Nach der letztjährigen Premiere des Weingartens soll dieses Jahr ein Biergarten eingeweiht werden. Auch das Barzelt werde mit einem Dancefloor in neuem Glanz erstrahlen.

2022 trat die Schweizer Rockband Megawatt in Bütschwil auf. Bild: Picasa

«Wir freuen uns riesig auf das Wochenende», sagt Rütsche. Es sei jedes Jahr wieder ein Highlight für das ganze Dorf, bei dem alle irgendwie mithelfen, sei es bei der Organisation, dem Aufbau oder auch der Durchführung.

Bis anhin sei der Vorverkauf der Tickets «in Ordnung» gelaufen. «Wir erwarten am Freitag rund 700 und am Samstag 1000 Besucher», so Rütsche. Letztes Jahr zog das Open Air etwa 2000 Besucher auch aus Zürich, Luzern und Bern an.

Der Vorverkauf werde aber vor allem in der letzten Woche vor dem Open Air nochmals gut laufen. «Wir machen dann meistens nochmals Werbung auf Instagram und die Leute merken, dass sie am Wochenende ja doch noch nichts Besseres vor haben.»