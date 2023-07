Festival Die neue Lounge kommt gut an: Openair Bütschwil überzeugt mit Ambiente und Bands wie Dada Ante Portas Die grossen Ostschweizer Open Airs von diesem Jahr sind Geschichte, es leben die kleinen und feinen Festivals. Auf der Bühne im Sal, oberhalb von Bütschwil, traten dieses Wochenende zehn Acts auf, darunter bekannte Grössen wie Dada Ante Portas oder Manillio.

Petrus hatte ein Einsehen mit dem Openair Bütschwil. Auf einige wiederkehrende Regenschauer liess er immer wieder lang anhaltende Trockenperioden folgen. Das Publikum liess sich vom nassen Wetter nicht abhalten. Schon am Freitagabend waren laut Organisatoren rund 800 Besucher zugegen, die sich zu Fuss oder via Shuttlebus zum Festivalgelände begaben. Oben angekommen hiess es erst mal Hunger tilgen, Durst löschen und dann ab vor die Bühne. Private Blend, Carrousel, Kids in Cages und natürlich die Headliner Dada Ante Portas präsentierten ihre zahlreichen alten und neuen Hits.

Letztgenannte Luzerner Band besteht schon seit 27 Jahren und spielte an über 600 Konzerten, auch weit ennet der Schweizer Grenzen. Dass Dada Ante Portas auch Fans im Untertoggenburg hat, bewies sich nach dem kurzen Intro. Kaum betraten sie das Scheinwerferlicht, füllte sich das Areal vor der Bühne. Gekreische, Jubel und hüpfende Fans freuten sich schlicht, dass «ihre» Lieblinge so nah zu bestaunen waren.

Gleichzeitig vergnügte sich das eher jüngere Publikum im grossen Festzelt, andere wiederum genossen die Ambiente in der neugestalteten Schützengarten-Lounge. Dies freute auch OK-Präsident Roger Bachmann: «Es scheint ganz so, als dass das Schüga-Zelt grossen Anklang findet.»

Immer wieder lassen sich die Organisatoren Neues einfallen. So sind es nicht nur die namhaften Bands, die einen Besuch lohnenswert machen, es ist vielmehr die ganze Festivität. «Am Freitag sind es jeweils eher Bekannte, Freunde, Verwandte und Kollegen, die zu uns kommen. An den Samstagen dann – und das freut uns natürlich ebenso – kommen oft zahlreiche Auswärtige», sagte Roger Bachmann.

140 Helfer für ein geordnetes Open Air

Planung, Bands engagieren, Tranksame bestellen, Aufbau, Abbau, geordneter Ablauf; nebst dem neunköpfigen OK engagieren sich rund 140 Helferinnen und Helfer für das Festival. «Allesamt helfen sie ehrenamtlich mit, da bleibt uns nur, ihnen zu danken», sagte Roger Bachmann.

Auch den Landbesitzern und allen weiteren Involvierten will der OK-Präsident danken, «es brauchte sie allesamt, damit auch dieses 19. Openair Bütschwil mit ausnahmslos zufriedenen Besuchern abgeschlossen werden kann». Laut Bachmann ist der organisierende Verein eine Non-Profit-Organisation. «Wir wollen nicht gross verdienen, es sollte einfach alles reibungslos über die Bühne gehen.»

Aktuell in der Region ihre Ferien verbringend, liess sich Arielle Leal dieses Open Air nicht entgehen. «Ich bin aus Portugal und finde dieses Festival richtig gut. Essen, Bier, Musik, alles top», sagte sie zufrieden. Einen merklich näheren Anfahrtsweg hatten Valeria Widmer und Jan Rüttimann, beide aus Mosnang. «Wir waren schon des Öftern hier und kommen auch immer wieder gerne. Warum? Weil wir viele Leute kennen, die Stimmung so krass gut ist und das Bier schmeckt», sagten die beiden lachend.