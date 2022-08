Abseits des Trubels finden jedes Jahr etwas andere Jazztage-Konzerte statt. Denn dann wird auch die evangelische Kirche in Lichtensteig zur Musikbühne. Dieses Jahr sorgt «il mosaico», das Orchester der Kantonsschule Wattwil, unter der Leitung von Hermann Ostendarp für spezielle, aber dennoch jazzige Klänge. Das Projekt «Beirut-Wattwil-Diwan» entstand in Zusammenarbeit mit den Solisten Marwan Abado (Oud), Peter Rosmanith (Perkussion) und Richard Pechota (Bass). Das Konzert findet sowohl am Freitag als auch Samstag ab 21 Uhr statt. Wie jedes Jahr ist der Eintritt frei und benötigt keinen Festivalpass, es wird um einen Kollektenbeitrag gebeten. (pd/ser)