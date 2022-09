Festakt «Fahne als Symbol für Einheit, Verbundenheit und Zugehörigkeit» – die MG Dicken spielt unter einer neuen Fahne Mit einem dreitägigen Fest feierte die Musikgesellschaft Dicken ihr 150-jähriges Bestehen und als Höhepunkt gab es eine neue Vereinsfahne.

Ein Moment der Freude. Fahnengotte und -götti, Paula Bruderer und Ruedi Wagner, zeigen stolz die neue Vereinsfahne der Musikgesellschaft Dicken. Bild: Franz Steiner

150 Jahre und kein bisschen Abnützungserscheinungen. Dies durfte die Musikgesellschaft (MG) Dicken am Wochenende zeigen. Viele Hochs und Tiefs begleiteten den Verein über diese lange Zeit. So stand er 1966 kurz vor der Auflösung. Aber auch Hochs wie 1980 die Feier der ersten Vereinsfahne oder 1991 der erste Rang in der 4. Klasse am Eidgenössischen in Lugano waren Eckpunkte in der wechselvollen Chronik.

Die Musikgesellschaft Dicken unter der Leitung von Reto Rast feierte mit flottem Spiel ihr 150-jähriges Bestehen und die neue Vereinsfahne. Bild: Franz Steiner

Mit dem Eröffnungsmarsch «Feurig Blut» gab die Musikgesellschaft unter der Leitung von Reto Rast schon mal den Takt vor, wie sehr sie sich auf diesen feierlichen Moment freute.

Enge Verbindung zur Region

Der Höhepunkt der Jubiläumsfeier war zweifellos die Präsentation der neuen Vereinsfahne, die mit viel Brimborium kurz vor 21 Uhr von den beiden Fahnenpaten, der aktiven Musikantin Paula Bruderer und Ruedi Wagner, entrollt wurde.

Gold, Grün, Rot und Silber, aus den Gemeindewappen St.Peterzell und Mogelsberg hergeleitet, schaffen eine enge Verbindung zur Region. Das grosszügig gestaltete Instrument weist auf das gemeinsame Musizieren hin. Schwungvolle Musiknoten steigen aus dem fantasievoll gezeichneten Blasinstrument.

Die alte Vereinsfahne wird vom abgetretenen Fähnrich Köbi Kunz (links) und seinem Nachfolger Beat Baumann eingerollt und kommt ins «Museum». Bild: Franz Steiner

Für Ruedi Wagner als Götti ist es eine Herzensangelegenheit, war er doch 54 Jahre aktiver Musikant und während 20 Jahren Präsident bei der MG Dicken. Heute führt Sohn Daniel das Vereinsschiff in sicheren Gewässern.

Nach 22 Jahren gab Köbi Kunz die Aufgabe des Fähnrichs an Beat Baumann weiter. Die alte Fahne ist mit dem Einrollen Geschichte. «Es ist schön, das Amt des Fähnrichs gleich mit einer neuen Fahne zu starten», sagte Baumann.

Die katholische Pfarreibeauftragte von St.Peterzell, Anna Michel (rechts), nahm die Segnung der neuen Fahne vor. Die Fahnenpaten Ruedi Wagner und Paula Bruderer zeigen sie mit Stolz. Bild: Franz Steiner

Anna Michel, katholische Pfarreibeauftragte von St.Peterzell, nahm ein Zitat aus der Bibel zum festlichen Anlass: «Mein Herz ist bereit, o Gott, ich will dir singen und spielen. Auch Sie, liebe Musikantinnen und Musikanten, wollen das Morgenrot in den Seelen derer, die Ihnen zuhören, wecken», und Michel bat Gott um den Segen «für alle, die sich der MG Dicken zugehörig fühlen».

Aussehen lange geheim gehalten

Präsident Daniel Wagner (links), der am Tag der Fahnenweihe auch noch seinen Geburtstag feiern konnte, und Dirigent Reto Rast können auf ein gelungenes Jubiläumsfest zurückblicken. Bild: Franz Steiner

Präsident Daniel Wagner war die Freude ins Gesicht geschrieben. Und das liess er die Festgemeinde im Mehrzweckgebäude gleich zu Beginn mit einem «Freude herrscht in Dicken» wissen. Die neue Fahne war die grosse Unbekannte. «Nur vier Mitglieder haben sie gesehen», so der Präsident.

Alle Neckertaler Musikvereine erwiesen dem Jubilar mit ihren Vereinsfahnen die Ehre. Als die neue Fahne entrollt war, hiessen sie in einem eindrücklichen Zeremoniell die Fahne willkommen.

«Die Idee für eine neue Fahne kam vor fünf Jahren, dass das 150-Jahr-Jubiläum auch mit einer neuen Fahne gefeiert werden sollte. Im Vorfeld durften wir eine grosse finanzielle Unterstützung seitens von Sponsoren und Gönnern erfahren», sagte der Präsident.

Alle Neckertaler Musikvereine liessen die neue Vereinsfahne der MG Dicken in einem eindrücklichen Zeremoniell hochleben. Bild: Franz Steiner

Werner Lusti, Ennetbühl, überbrachte die Gratulationen im Namen des St.Galler Blasmusikverbands. «Die Vereinsfahne ist Symbol für Einheit, Verbundenheit und Zugehörigkeit», so Lusti.