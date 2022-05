FERNWÄRME Gemeinde rät, Kirchberg grossräumig zu umfahren Im Zentrum von Kirchberg gibt es im Sommer erhebliche Verkehrsbehinderungen wegen des Ausbaus der Fernwärme.

Das Heisswasser fliesst in isolierten Rohren. Im Gegensatz zu den Bauarbeiten auf der grünen Wiese drohen im Sommer im Zentrum Kirchbergs grössere Verkehrsbehinderungen. Bild: Beat Lanzendorfer

Nachdem die erste Etappe des Fernwärmenetzes erfolgreich abgeschlossen ist und die ersten Heizungen in Betrieb genommen werden, laufen die Bauarbeiten für die zweite Etappe der Fernwärme in Kirchberg auf Hochtouren. In den Monaten Juni und Juli verlagert sich der Netzleitungsbau ins Zentrum. Das schreibt die Gemeindeverwaltung in der neuesten Ausgabe der Mitteilungen.

Es müsse mit starken Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Während der Bauarbeiten liessen sich Lärm, Staub, Schmutz und Verkehrsbehinderungen nicht verhindern, heisst es weiter.

Autos werden soweit möglich umgeleitet

Dabei seien sowohl der private als auch der öffentliche Verkehr stark betroffen. Die Behinderung betrifft demnach die Kreuzung Gähwilerstrasse – Husenstrasse– Neudorfstrasse. Der motorisierte Individualverkehr wird laut Mitteilung nach Möglichkeit umgeleitet. Es müsse aber jederzeit mit Teilsperrungen gerechnet werden, warnt die Gemeinde.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden deshalb dringend gebeten, das Zentrum von Kirchberg in den Monaten Juni und Juli grossräumig zu umfahren. Zu Fuss gehende Personen seien ebenfalls betroffen und werden gebeten, sich an die jeweilige Signalisation zu halten.

Liegenschaften bleiben erreichbar

Der Zugang zu den Liegenschaften werde jederzeit gewährleistet, heisst es weiter. Alle am Netzbau Beteiligten seien bemüht, die Auswirkungen für die Bewohnerinnen und Bewohner möglichst gering halten zu können. Das Regionalwerk Toggenburg bitte alle Betroffenen um Verständnis für die Unannehmlichkeiten. (gk/mkn)