Ferienregion Wie «Berg und Bett» Hotels im Obertoggenburg nicht konkurrenziert – auch wenn der Dienstleister selbst ein Hotel betreibt Jörg Steiner ist seit Juni der neue Betriebsleiter von «Berg und Bett», dem Parahotellerie-Projekt von Toggenburg Tourismus. Im Gespräch erklärt er unter anderem, weshalb die Säntis-Lodge in Unterwasser auch als Ergänzung zum bestehenden Hotelangebot zu verstehen ist.

«Wir brauchen warme Betten, keine kalten Betten», sagt Jörg Steiner, der neue Betriebsleiter von Berg und Bett. Bild: Sascha Erni

Von aussen wirkt das ehemalige Hotel Säntis in Unterwasser noch wie aus den 80er-Jahren, selbst der orange Fraktur-Schriftzug auf dem Dach ist erhalten geblieben. Aber an der Wand findet sich ein modernes Logo: «Berg und Bett» ist auf schwarzem Grund zu lesen. Betritt man das Hotel, das heute unter dem Namen Säntis-Lodge geführt wird, erkennt man einen Mix aus Altem und Neuem beim Mobiliar, bei der Dekoration, bei der Ausstattung.

Ergänzen und zusammenarbeiten statt verdrängen – das sei ganz im Sinne der Berg und Bett Betriebs-AG, erklärt Jörg Steiner. Er ist seit dem 1. Juni Betriebsleiter des Unternehmens, das zu 100 Prozent Toggenburg Tourismus gehört. Berg und Bett ist im Bereich der Parahotellerie tätig, vermittelt also Ferienwohnungen sowie Gruppenunterkünfte. Seit zwei Jahren gehört mit der Säntis-Lodge auch ein Hotel dazu. «Nicht, um andere Hotels zu konkurrieren», betont Steiner, «sondern als Ergänzung zur Parahotellerie und für den Gast.»

Ein «Hub» mit Kinosaal

Jörg Steiner, Betriebsleiter von Berg und Bett sowie Projektleiter bei Toggenburg Tourismus, in der Säntis-Lodge in Unterwasser. Bild: Sascha Erni

Jörg Steiner, Jahrgang 1978, lebt seit drei Jahren in Alt St.Johann. Der Bündner machte bereits seine Lehre im Toggenburg, es folgten Studiengänge in Betriebswirtschaft und Hotellerie. Zwei Jahre lang hatte er Berg und Bett bereits begleitet – er ist in einem Teilpensum direkt bei Toggenburg Tourismus als Projektleiter beschäftigt – und übernimmt nun die Betriebsleitung von seinem Vorgänger Daniel Koller.

Die Säntis-Lodge bezeichnet Steiner im Gespräch immer wieder als «Hub», als Dreh- und Angelpunkt des Berg-und-Bett-Angebots. Zwar wird es als Hotel inklusive Restaurant und einem Kinosaal betrieben. Aber viel wichtiger sei die Lodge als zentrale Dienstleistungsstelle nicht nur für die Gäste von Berg und Bett, sondern für alle Touristinnen und Touristen sowie die Einheimischen. «Das Kino steht allen offen», sagt Steiner schmunzelnd.

Aus dem ehemaligen Hotel Säntis wurde die Säntis-Lodge, der «Hub» von Berg und Bett in Unterwasser. Bild: Sascha Erni

Mit der Lodge in Unterwasser sei man schlicht zentraler gelegen als die Jahre zuvor im Dorf Wildhaus und könne den Gästen einen besseren Service bieten, erklärt Steiner. Berg und Bett wolle sich nicht im Hotelbereich ausbreiten. «Wir möchten bestehende touristische Leistungsträger unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten», hält er fest. Denn fürs Toggenburg sei es wichtig, dass Hotelbetriebe bestehen bleiben.

Hoher Zweitwohnungsanteil in der Region

Berg und Bett verfolge als Vermittlungsangebot den Full-Service-Gedanken, so Steiner. Einerseits für die Eigentümer von Ferienobjekten, andererseits aber besonders auch für die Gäste – daher die Lodge als «Hub». Zurzeit betreut der Dienstleister 43 Objekte, vorwiegend in Wildhaus-Alt St.Johann. Mittelfristig soll das gesamte Tal abgedeckt werden. Berg und Bett kümmert sich für die Besitzer der Wohnungen und Häuser um alle Belange, die mit der Vermittlung an Touristinnen und Touristen zusammenhängen.

Solche Liegenschaften wie hier in Wildhaus Richtung Schwendi werden von Berg und Bett im Auftrag der Eigentümer an Touristinnen und Touristen vermittelt und betrieben. Bild: Sascha Erni

Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Liegenschaften als Ferienwohnungen vermieten möchten, erhalten von Berg und Bett von Beratung über Tipps für Umbauarbeiten bis zu Bewerbung, Unterhalt und Reinigung nach der Abreise der Gäste ein Voll-Angebot, das für sie mit möglichst wenig Aufwand verbunden sein soll, sagt Jörg Steiner.

Das sei insbesondere mit Blick auf den hohen Zweitwohnungsanteil im Toggenburg – in Wildhaus-Alt St.Johann über 60 Prozent aller Wohneinheiten – auch im Interesse der gesamten Region. Allein in Wildhaus-Alt St.Johann fänden sich rund 1300 Zweitwohnungen, die Eigentümerschaft würde oft weit weg wohnen und kann sich nicht gross um Unterhalt und Vermietung kümmern. Deshalb stehen sie mehrheitlich leer. Jörg Steiner jedoch ist überzeugt: «Das Toggenburg braucht warme Betten, keine kalten Betten.»