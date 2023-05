Ferienregion Arbeiten in der «echten Heimat»: Diese Tourismusmanagerin ist seit einem Jahr für das untere und mittlere Toggenburg im Einsatz Christine Holzner betreut seit vergangenem Frühling für Toggenburg Tourismus Gemeinden und Leistungsträger jenseits des Kerngebiets. Aber was macht eine Tourismusmanagerin überhaupt an ihren Arbeitstagen? Wir haben bei der Kirchbergerin nachgefragt.

Die Kirchbergerin Christine Holzner arbeitet seit einem Jahr als Tourismus Managerin unteres/mittleres Toggenburg. Bild: PD

Bereits seit 2020 betreibt Toggenburg Tourismus Aussenstellen in der Region – denn auch wenn die Organisation ihre Anstrengungen vorwiegend aufs Obertoggenburg konzentriert, sollen die Teilregionen Nesslau, Neckertal und das untere und mittlere Toggenburg nicht zu kurz kommen. Seit fast genau einem Jahr betreut die Tourismusmanagerin Christine Holzner Leistungsträger, Gemeinden und Partner von Kirchberg bis Wattwil.

Herausforderung Teilzeitarbeit

Aufgewachsen ist Christine Holzner in Kirchberg, vor vier Jahren konnte sie das Elternhaus übernehmen und in die alte Heimat zurückkehren. Zuvor arbeitete sie in St.Gallen und im Appenzellerland. Die diplomierte Tourismus- und Marketingfachfrau bezeichnet ihr jetziges 25-Prozent-Pensum im Homeoffice als perfekt: «Ich kann in dem Beruf arbeiten, den ich gelernt habe, und Job und Familie gut unter einen Hut bringen.»

Auch die Teilregion weiter unten im Thurtal, wie hier zwischen Bütschwil und Lichtensteig, weiss touristisch zu gefallen. Bild: Sascha Erni

25 Prozent heisst, dass Christine Holzner montags arbeitet und unter der Woche variabel zwei, drei Stunden für ihr Mandat aufwendet. «Das ist eine der grössten Herausforderungen: alle meine Ideen und Projekte in einem so kleinen Pensum unterzubringen und diese nicht immer sofort umsetzen zu können.» Ganz verkneifen könne sie sich den Blick ins Mail-Postfach unter der Woche nicht. Aber man gewöhne sich daran, dass gute Ideen auch später umgesetzt werden können, sagt sie und lacht.

Unbekannte Natur als Highlight

Christine Holzner ist einerseits Ansprechpartnerin für touristische Leistungsträger, andererseits entwickelt sie auf Basis der Strategie von Toggenburg Tourismus aktiv Konzepte und Projekte, die sie gemeinsam mit Partnern und Gemeinden umsetzt. Aktuell ist sie stark in einem neuen Projekt in Mosnang eingebunden, eine Verbindung zwischen einer E-Bike-Tour und Kulinarik. Und die TOM steht vor der Tür. Die Ferienregion Toggenburg bildet dieses Jahr die Sonderschau, Christine Holzner ist mitte drin und freut sich auf den Austausch mit den Besuchern.

Die Wanderwege im unteren und mittleren Toggenburg – wie hier beim Guggenloch in Lütisburg – bekannter zu machen, ist Christine Holzner ein besonderes Anliegen. Bild: Sascha Erni

Ein aktuell grosses Projekt ist die Erfassung der Wanderwege im Online-System der Tourismusregion. «Die Gäste sollen sehen, dass man auch im unteren und mittleren Toggenburg wandern kann.» Also sucht die Kirchbergerin die Geheimtipps zusammen und publiziert sie auf der Website von Toggenburg Tourismus. «Es ist ein Highlight der Region, dass es hier Natur gibt, die noch nicht so gut bekannt ist wie etwa in Wildhaus», so Holzner.

Die Teilregionen besser vertreten

Wildhaus, ja – auch aus Kirchberg betrachtet dreht sich viel in Sachen Tourismus ums Obertoggenburg. Christine Holzner geniesst eine grosse Selbstständigkeit als Tourismusmanagerin und steht gleichzeitig in engem Austausch mit dem Team in der Tourist-Info Wildhaus. Man gibt sich gegenseitig Ideen und Gedanken etwa für Marketingaktivitäten weiter und hat stets einen Ansprechpartner bei Fragen. Das sei eine der Hauptaufgaben der regionalen Aussenstellen, sagt die Tourismusmanagerin. «Wir drei kennen unsere Teilregionen in- und auswendig und können mit ortskundigen Infos dienen oder Kontakte mit Partnern vor Ort knüpfen.»

Die drei Tourismusmanagerinnen Pamela Brunner, Christine Holzner und Sandra Vetsch (von links). Bild: Urs M. Hemm

«Ich habe schon für verschiedene Destinationen gearbeitet, im Appenzellerland etwa», sagt Christine Holzner zum Schluss des Gesprächs. «Aber wenn man im Toggenburg aufgewachsen ist, hat man auch immer den Wunsch, für die echte Heimat arbeiten zu dürfen.»