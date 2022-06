Feldschiessen Rund 700 Schützinnen und Schützen beteiligten sich am letzten Wochenende im Toggenburg am eidgenössischen Feldschiessen – das sind die Sieger Mit dem Absenden am Sonntagabend in Oberhelfenschwil fand das diesjährige Eidgenössische Feldschiessen der 15 Toggenburger Schiessvereine einen würdigen Abschluss.

OK-Präsident Martin Nagel (oben links) und Regionalpräsident Richard Scherrer (unten rechts) mit den diversen Kategoriensiegern, darunter Gesamtsieger Andreas Schweizer (oben, Zweiter von rechts). Bild: PD

Es sind nur wenige Kilometer von Ganterschwil nach Oberhelfenschwil. Trotzdem brauchte es drei Jahre Geduld, ehe Sepp Nagel, Präsident des Militärschützenvereins Ganterschwil, die Fahne an Richard Scherrer übergeben konnte. Der Präsident des Regionalschützenverbandes Toggenburg reichte sie dann an den Fähnrich des Feldschützenvereins Oberhelfenschwil weiter, dem diesjährigen Organisator des Eidgenössischen Feldschiessens.

Der Grund, der ungewohnt langen Wartezeit: Während zwei Jahren konnte das Feldschiessen wegen der Coronapandemie lediglich dezentral durchgeführt werden. Mit der zentralen Durchführung in Oberhelfenschwil (300 Meter) und Bütschwil (25/50 Meter) hat die Rückkehr zur Normalität auch bei den Freunden des Schiesssports definitiv Einzug gehalten.

Knapp 700 Schützinnen und Schützen nahmen das Angebot an und schossen von Freitag bis Sonntag ihr Programm. Schweizweit beteiligten sich über 100'000 Schützinnen und Schützen am diesjährigen Feldschiessen.

Die Sieger der einzelnen Kategorien

Im 300-Meter-Schiessen holte sich Paul Knaus von den Sportschützen Neckertal mit 70 Punkten den Sieg. Die Maximalpunktzahl lag bei 72 Punkten. Dahinter folgen Franz Ott, Militärschützenverein Gähwil (Tannen), und Andreas Schweizer, Sportschützen Neckertal, mit jeweils 69 Punkten. Dann kommen acht Teilnehmende mit jeweils 68 Punkten, darunter mit Carmen Gmür vom Militärschützenverein Wiesen die erste Frau.

In der Kategorie 25/50 Meter führt Benedikt Hobi, Schützengesellschaft Bütschwil das Feld mit 177 Punkten an (Maximalpunktzahl: 180). Einen Punkt dahinter folgt das Trio Hans Huber, Adrian Raschle und Benjamin Burri, alle drei gehören den Sportschützen Neckertal an. Hier belegt Denise Bannwart als beste Frau mit 172 Punkten Position 11.

Als Gesamtsieger wurde Andreas Schweizer, Sportschützen Neckertal, ausgezeichnet. Bei den Vereinsresultaten gewann der Militärschützenverein Wiesen mit 65.222 Punkten, gefolgt von den Sportschützen Neckertal (65.173 Punkten) und dem Schützenverein Dietschwil (64’793 Punkten).

Bei der Beteiligungsrangliste holte sich der Gastgeber mit 105 Teilnehmenden Platz 1. Auf den weiteren Podestplätzen folgen der Militärschützenverein Bazenheid (57 Teilnehmende) sowie der Militärschützenverein Ganterschwil mit 42 Teilnehmenden.

Absenden in der Sonnenberghalle

Der organisierende Feldschützenverein Oberhelfenschwil lud am Sonntagabend zum Absenden in die Sonnenberghalle. Regionalpräsident Richard Scherrer zeigte sich erfreut über den grossen Aufmarsch und sagte in seinen Begrüssungsworten:

Richard Scherrer, Präsident Regionalschützenverband Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Es ist schön, dass wir die Tradition nach zwei schwierigen Jahren wieder fortführen dürfen.»

Er dankte speziell OK-Präsident Martin Nagel, der mit seiner Crew einen reibungslosen Ablauf sicherstellte. In welchen Schiessständen die 300-Meter-Schützen sowie die 25/50-Meter-Schützen der 15 Schiessvereine des Regionalverbandes Toggenburg im kommenden Jahr das «Feuer frei» erhalten, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.