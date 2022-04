FEHLER Dem Wattwiler Kreuzstich fehlen zwei Kreuze: Plddere statt Plodere Mit dem Umbau der Bahnhof- und Poststrasse sind in Wattwil auch die Kreuzstiche zahlreicher geworden. Doch am Bräkerplatz ist ungewollt ein Zungenbrecher entstanden. Die Gemeinde will intervenieren.

Zwei Kreuzchen fehlen zum Mundart-Begriff «Plodere». Bild: PD

In der Toggenburger Zentrumsgemeinde sind Kreuze aus dem Boden geschossen. Gemeint sind nicht welche auf den Hügeln, sondern jene im Dorfzentrum. Genauer gesagt sind es Kreuzstiche, die an früher erinnern sollen. Früher, als Wattwil ein Zentrum der Textilindustrie war. Mit dem Kreuzstich wurden einfache Stoffe veredelt und aufgewertet.

Schon seit geraumer Zeit gibt es in Wattwil diese Kreuzstiche als Kunstform. Viele kleine Kreuzchen ergeben beim genauen Hinsehen ein Wort. So ist am Bahnhof auf dem Boden schon länger der Schriftzug «Grüezi Wattwil» zu lesen. Nun, wo sich die Sanierung der Post- und Bahnhofstrasse dem Ende entgegen neigt, sind die Kreuzstiche zahlreicher geworden. Auch Toggenburger Mundart-Ausdrücke wurden in Holz gefräst. Die Begriffe stammen aus dem Buch «Hoo, aseweg» von Röbi Brunner.

Beim Buchstaben links müssten zwei Kreuzchen ergänzt werden. Bild: PD

Auch beim Bräkerplatz sind nun Kreuzstiche zu finden. Zu lesen ist das Wort «Plodere». Oder etwa doch nicht? Leserin Angelika Eid aus Wattwil schreibt: «Ich bin etwas verwirrt ob des Worts am Anzeigebild Bräkerplatz. Auf den ersten Blick lese ich Plodere, aber beim genauen Hinsehen wird der Zungenbrecher Plddere draus.»

Was ist da passiert? Bei der Gemeinde Wattwil bestätigt Marc Bohnenblust auf Anfrage, dass ein Fehler passiert ist. Er sagt: «Der entsprechende Mangel wird anlässlich der Bauabnahme beim zuständigen Unternehmer beanstandet werden.»