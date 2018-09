FDP Mosnang: Nun übernimmt die Jugend das Ruder Ruben Schuler ist der neue Präsident der FDP Mosnang. Die Mitgliederversammlung wählte den Jungpolitiker mit Jahrgang 1995 gestern Abend zum Nachfolger von Urs Stillhard, welcher der Ortspartei seit 2001 als Präsident gedient hatte. Timon Kobelt

Imelda Stadler, Ruben Schuler, Urs Stillhard und Simon Seelhofer (von links) lächeln um die Wette. Urs Stillhard und Simon Seelhofer halten die Liste, auf der die vielen Funktionen von Urs Stillhard festgehalten sind. (Bild: Timon Kobelt)

Während 17 Jahren hat Urs Stillhard die FDP Mosnang präsidiert, nun macht er der Jugend Platz, «weil ihr die Zukunft gehört», wie er selbst sagt. Die Jugend wird in diesem Fall durch Ruben Schuler repräsentiert. Der 23-jährige Jungpolitiker wurde von der Mitgliederversammlung der FDP Mosnang gestern Abend in der «Krone» als Nachfolger von Urs Stillhard gewählt.

Ein «Macher und ein Chrampfer»

Dem Anlass wohnten mit zwölf stimmberechtigten Mitglieder zwar nicht übermässig viele Leute bei, doch die Gäste waren hohen Ranges. So fanden die «höchste St. Gallerin», Imelda Stadler, und der Präsident der FDP Toggenburg, Simon Seelhofer, den Weg nach Mosnang, um Urs Stillhard für seine Verdienste zu danken. In ihren Reden wählten sie ähnliche Attribute, um den scheidenden Präsidenten zu beschreiben. Simon Seelhofer verfasste eine lange Liste, auf der er die Funktionen aufschrieb, die Urs Stillhard alle bekleidet hatte. «Ich hätte noch lange weiterschreiben können. Doch als mir am Ende des Blattes beim Wort ‹Macher› der Platz ausging, dachte ich, das passt perfekt zu Urs», sagte der Präsident der Regionalpartei.

Imelda Stadler lobte den Einsatzwillen von Urs Stillhard und umschrieb ihn als «Chrampfer». Zudem strich sie seine Leidenschaft für Diskussionen heraus: «Wenn bei einer Informationsveranstaltung niemand Fragen stellte, konnte man darauf wetten, dass Urs noch mit einem cleveren oder kritischen Votum aufwartet.»

Urs Stillhard ging in seiner Ansprache auf die Vorredner ein und meinte mit einem Schmunzeln: «Ich habe einem Arbeitskollegen mal gesagt, dass viele Wege nach Rom führen aber dass wir unbedingt nach Rom kommen müssen. Dieser entgegnete: ‹Nur willst du Rom immer gleich in einem Tag erobern›.» Das sei wohl passend zu seiner Persönlichkeit. Des Weiteren bedankte sich Urs Stillhard namentlich bei seinen wichtigsten Weggefährten und brachte mit Stolz zum Ausdruck, dass «die FDP in Mosnang aufgrund der vielen Anlässe, die wir organisieren, die aktivste Ortspartei ist.»

Rochaden im Vorstand

Der neue Präsident Ruben Schuler betonte, dass er dafür sorgen wolle, dass dies so bleibe. Er verzichtete auf eine Vorstellung seiner Person, schliesslich kenne man sich in Mosnang. Allerdings begründete er seine Motivation für das Präsidentenamt: «Mosnang und die FDP liegen mir beide sehr am Herzen.» Seine Ziele seien, dass die FDP noch stärker in den Gremien der Gemeinde vertreten sein werde und dass die Partei mit ihrer Politik der Gemeinde den Stempel aufdrücke. Schliesslich bedankte er sich herzlich bei Urs Stillhard und überreichte ihm als Präsent einen Gutschein für eine Führung im Bundeshaus, das sein Vorgänger noch nie besucht hatte. Ein Essen im Hotel Bellevue Palace in Bern, wo viele Parlamentarier anzutreffen sind, ist ebenfalls im Gutschein enthalten.

Im Vorstand der FDP Mosnang kommt es zu einigen Rochaden: Lucas Meier ersetzt Ruben Schuler als Kassier, Dominik Breitenmoser rückt für Urs Näf als Revisor nach. Urs Stillhard bleibt der Ortspartei für ein Jahr als Aktuar erhalten, zudem wird er für die Regionalpartei 2020 als Wahlkampfleiter fungieren.