«Espen on Tour» in Bütschwil: «Zigi» ist auch im Toggenburg der Publikumsliebling

Der FC Bütschwil organisierte am vergangenen Wochenende sein beliebtes Grümpelturnier. Wobei das eigentliche Highlight am Samstagnachmittag stattgefunden hat. Der FC St.Gallen, mit fast allen Stars an Bord, machte die Aufwartung. Zuerst eine Trainingssession, danach ein «Meet and Greet» für die rund 1000 Zuschauer.