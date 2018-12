FC Kirchberg braucht einen neuen Trainer: Leber wechselt zu Gossau Nach nur rund drei Jahren beim FC Kirchberg wechselt Mario Leber als Co-Trainer zum Erstligisten FC Gossau.

Mario Leber wechselt von Kirchberg zu Gossau. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Im Oktober 2015 hat Mario Leber die erste Mannschaft des FC Kirchberg als Cheftrainer übernommen. Drei Jahre später ist seine Zeit im Alttoggenburg bereits wieder vorbei. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, hat Leber darum gebeten, seinen Vertrag aufzulösen, so dass er als Co-Trainer zum Erstligisten FC Gossau wechseln kann.



Vertrauen trotz durchzogener Vorrunde ausgesprochen

Trotz der sportlich durchzogenen Vorrunde hatte der Vorstand des FC Kirchberg nach einer internen Analyse dem Trainerduo Leber/Lima eigentlich das Vertrauen ausgesprochen. «Es war das klare Ziel, die Saison mit Mario Leber an der Seitenlinie zu beenden. Mario Leber hat sich stets für die Mannschaft und insbesondere auch für das Wohl des Gesamtvereins eingesetzt und engagiert», sagt Andy Breitenmoser, Sportchef des FC Kirchberg.

Mario Leber hatte entsprechend auch die Planung der Vorbereitung in Zusammenarbeit mit seinem Assistenten und dem Sportchef bereits in Angriff genommen. Dies mit dem klaren Ziel, den Rückstand auf die Tabellenspitze in der Rückrunde wettzumachen, wie der Verein in der Mitteilung schreibt.

Wechsel kommt überraschend

Völlig überraschend habe Mario Leber anfangs Dezember den Verantwortlichen des FC Kirchberg mitgeteilt, dass er ein Angebot als Co-Trainer des FC Gossau erhalten habe und die Herausforderung, in der 1. Liga tätig zu sein, annehmen möchte. «Wir freuen uns für Mario Leber, dass er diese Chance erhält und diese Herausforderung annimmt. Er ist ein absoluter Fachmann und wird sein Wissen beim FC Gossau einbringen können. Für uns war von Anfang an klar, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen», sagt Sportchef Breitenmoser.

Der Vertrag mit Mario Leber werde auf seinen Wunsch aufgelöst. «Der Entscheid ist Mario Leber nicht leicht gefallen, das haben wir in den Gesprächen gespürt. Es hat ihm beim FC Kirchberg sehr gut gefallen und die Mannschaft ist ihm ans Herz gewachsen», sagt Breitenmoser weiter.

Suche nach Nachfolger läuft

Die Suche nach einem neuen Trainer sei bereits angelaufen. Der Vorstand gehe davon aus, einen geeigneten Nachfolger spätestens bis zum Start der Vorbereitung im Februar 2019 präsentieren zu können. (pd/rus)