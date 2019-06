Skirennfahrer Cédric Noger zu Gast bei den Supportern des FC Ebnat-Kappel – Beitrag an Clubhaus beschlossen Die Supporter des FC Ebnat-Kappel hielten ihre Jahreshauptversammlung ab. Bevor der Skirennfahrer Cédric Noger ein Referat hielt, sprach die Versammlung 120'000 Franken zu Gunsten eines neuen Clubhauses. Urs Nobel

Supporter-Präsident Mike Kroll (rechts) hat eine persönliche Beziehung zu Cédric Noger. (Bild: Urs Nobel)

Es hat sich unterdessen bei vielen Supporter-Vereinen eingebürgert, einen prominenten Sportler als Gastreferenten einzuladen. So auch bei den Ebnat-Kapplern, welche den Skirennfahrer Cédric Noger motivieren konnten, erstmals in seiner Karriere vor Zuhörern ein Referat zu halten.

Um es vorwegzunehmen: Wer den vor allem vergangene Saison äusserst erfolgreichen Toggenburger noch nicht kannte, erfuhr viel Interessantes aus dessen Leben, das in sportlicher Hinsicht lange nicht den von ihm gewünschten Verlauf nahm.

Ärgerliche Panne beim Revisorenbericht

Vorher führte Supporter-Präsident Mike Kroll durch die obligaten Traktanden der Versammlung, welche als Hauptpunkt die Zusage der Mitglieder von 120'000 Franken für den Bau eines neuen Clubhauses vorsah. Während der Jahresbericht des Präsidenten einstimmig angenommen wurde, kam es im finanziellen Bereich zu einer Panne. Mangels anwesendem Revisor und Revisorenbericht konnte die Rechnung, welche einen kleinen Gewinn von 6000 Franken auswies, nicht abgenommen, der Kassier somit nicht offiziell entlastet werden.

Das Clubhüttli des FC Ebnat-Kappel. (Bild: Timon Kobelt)

Während sich der davon betroffene Kassier Peter Roth noch lange darüber ärgerte, stiessen die Informationen zum Projekt «Neues Clubhaus» auf grosses Interesse. «Wenn wir uns entschliessen, unseren Beitrag dazu zu leisten, ist das auf rund eine Million geschätzte Projekt realisierbar», warb Kroll erfolgreich für Zustimmung unter seinen Supporter-Kollegen. Diese waren schliesslich nach wenigen Diskussionen einstimmig dafür, den Betrag von 120'000 Franken aus dem eigenen Vermögen zu sprechen.

Aus Fehlern gestärkt herausgekommen

«Man kann nur gewinnen, wenn man auch gelernt hat, zu verlieren.» Mit diesen Worten leitete der Supporter-Präsident über zum Referat von Cédric Noger. Kroll vermochte den Skirennfahrer dank persönlicher Beziehungen für ein Referat gewinnen, welches unter dem Motto «Von Null auf Hundert» stand. Noger zeigte sich dabei selbstkritisch und zeigte gegenüber sich selber schonungslos auf, dass er in der Vergangenheit auf dem Weg an die Spitze auch viele Fehler gemacht habe, dafür jetzt aber gestärkt aus dieser Phase herausgekommen sei. «Konnte ich früher mit Ungerechtigkeiten überhaupt nicht zurechtkommen, bin ich heute toleranter geworden und akzeptiere unterdessen auch Situationen, welche ich damals so nicht mitgemacht hätte», blickte Noger auf frühere Jahre in seiner Rennfahrerlaufbahn zurück.

Cédric Nogers Auftritt vor den Supportern war für den Skirennfahrer eine Premiere. Dazu sein Vater Luc Kauf, der ihn an diesem Abend moralisch unterstützte: «Interviews kann er unterdessen geben. Ein Vortrag dieser Art ist für meinen Sohn aber Neuland.» Auch wenn Cédric Noger, das aktuell wohl prominenteste Mitglied des SC Speer Ebnat-Kappel, noch Verbesserungsansätze in der Art seines Vortrages aufwies, kam dieser bei den Anwesenden gut an. Es war spannend mitzuerleben, wie viele Hindernisse es für den jungen Sportler zu überwinden galt, ehe er dort angekommen ist, wo er sich momentan befindet. Und dabei steht fest: Cédric Nogers Geschichte ist noch keineswegs zu Ende. Vielmehr fängt sie erst jetzt so richtig an.