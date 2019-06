FC Bazenheid: Zwei Spieler mit ausgeprägtem Vereinsdenken verlassen die Alttoggenburger Mit Christoph Gebert und Robin Früh verlassen zwei Spieler den FC Bazenheid, deren Abgang den Verein schmerzen und die eine grosse Lücke hinterlassen. Beide gehörten über Jahre hinweg zu den tragenden Säulen. Beat Lanzendorfer

Allrounder und Linksfuss Christoph Gebert wechselt nach neun Jahren beim FC Bazenheid zum SC Brühl. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Die Bazenheider Erfolge der letzten Jahre werden oft mit einem Namen in Verbindung gebracht: Heris Stefanachi. Der 38-Jährige war fünfeinhalb Jahre Trainer beim FC Bazenheid, bevor er im letzten Herbst das Angebot des SC Brühl annahm und in die Kantonshauptstadt wechselte.

Unter ihm belegten die Alttoggenburger dreimal in Folge den zweiten Platz in der regionalen 2. Liga, bevor vor zwei Jahren nach fünfjähriger Abstinenz die Rückkehr in die 2. Liga interregional gelang.

Aufstieg und Cup-Spiel als unvergessliche Höhepunkte

Zur erwähnten Erfolgsgeschichte gehören aber auch die Spieler. Einer, der sich neun Jahre das rot-schwarze Trikot überzog, ist der 27-jährige Christoph Gebert. Nun folgt er dem Ruf Stefanachis und wechselt zum SC Brühl. Was wird ihm aus seiner Bazenheider Zeit in Erinnerung bleiben?

«Der Verein ist anders. Ich habe den familiären Zusammenhalt immer sehr genossen und fühlte mich sehr wohl auf dem Ifang.»

Der gelernte Automechaniker und heutige Treuhänder durchlief die Juniorenabteilung des FC Wil, in der er auch während eines Jahres mit dem jetzigen Newcastle-Profi Fabian Schär zusammenspielte. «Das war in der U20, mit der wir seinerzeit den Aufstieg in die 2. Liga schafften.»

Schär gelang später der Sprung in die 1. Mannschaft, Gebert fand den Weg ins Toggenburg via Münchwiler Zwischenstation. Ueli Heeb, der damalige Trainer der Thurgauer, nahm ihn zum FC Bazenheid mit.

Auf seine grössten Erfolge angesprochen, braucht Christoph Gebert keine lange Bedenkzeit. «Die Saison 2016/17 wird wohl bei allen Beteiligten für immer in den Köpfen haften bleiben. Zu Beginn schafften wir mit einem Sieg gegen den Erstligisten Red Star den Einzug in die 2. Hauptrunde des Schweizer Cups. Dort bescherte uns das Los die Berner Young Boys.

Trotz 1:7-Niederlage war es ein unvergesslicher Tag.

Am Ende der Saison sind wir nach 22 Spielen mit dem Punktemaximum aufgestiegen. Ein solches Jahr ist nicht zu toppen.»

Haben sich in den neun Jahren auf dem Ifang auch Freundschaften entwickelt, die über den Fussball hinaus weiterhin bestehen? «Mit Armend Musliji ist in all den Jahren eine Freundschaft entstanden. Er ist zwar nicht mehr auf dem Ifang tätig, der Kontakt mit ihm ist trotzdem geblieben.»

Dasselbe gelte für Fabian Marjakai. Der Bütschwiler spielte von 2012 bis 2015 für den FC Bazenheid und kehrte später nochmals kurz auf den Ifang zurück. «Obwohl er mittlerweile am Zürichsee wohnt, hören wir regelmässig voneinander», sagt Christoph Gebert.

Weshalb verlässt er jetzt das Toggenburg? «Ich bin nun 27 und möchte nochmals eine neue Herausforderung annehmen. Erleichternd kommt hinzu, dass ich Heris Stefanachi bereits kenne. Eine andere Option wäre nicht in Frage gekommen, dann wäre ich beim FC Bazenheid geblieben.»

Robin Früh war während vier Jahren der Turm in der Bazenheider Abwehr. Nun kehrt er zu seinem Stammverein Dussnang zurück. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Knapp halb so lange wie Christoph Gebert war Robin Früh beim FC Bazenheid. Der 28-Jährige kam vor vier Jahren vom Viertligisten Dussnang. Anpassungsschwierigkeiten hatte er keine. Er erkämpfte sich auf Anhieb einen Stammplatz und war als fairer aber kompromissloser Abwehrspieler ein Turm in der Defensive.

Offensivpotenzial war ebenfalls vorhanden. Wenn er in der Nähe des gegnerischen Strafraums auftauchte, herrschte auf der Gegenseite meist Panik. Zum einen wegen seiner gefürchteten Einwürfe, die so scharf wie eine Flanke waren und genauso weit flogen, zum anderen war seine Kopfballstärke gefürchtet.

Der Maler und Hobbybrauer gehört wie Christoph Gebert zu jenen Typen, welche die Tugenden wie Kameradschaft und Vereinsdenken noch pflegen. Für sie war es selbstverständlich, den FC Bazenheid auch bei Anlässen zu unterstützen.

Robin Früh dürfte einer von wenigen Spielern in der 2. Liga interregional sein, welche über einen eigenen Fanclub verfügen. Entstanden ist das Ganze im Vorfeld des Cup-Spiels FC Bazenheid – BSC Young Boys im August 2016. Treibende Kraft dahinter war Vater Walo, der kurzerhand rote Trikots mit schwarzem Druck anfertigen liess, die heute noch oft bei Heim- und Auswärtsspielen zu sehen sind.

Nach vier Jahren zurück in die Heimat

Nach vier Jahren in der Fremde zieht es Robin Früh zurück zu jenem Verein, dem er mit Ausnahme des Bazenheider Gastspiels immer die Treue hielt. Warum jetzt? «Ich habe gespürt, dass es der richtige Zeitpunkt ist.

Zudem gehören einige Spieler mittlerweile der ersten Dussnanger Mannschaft an, die ich trainiert habe, als sie noch D-Junioren waren. Darauf freue ich mich unheimlich.» Mit ihnen kann er künftig in der 3. Liga spielen, denn der FC Dussnang hat vor knapp zwei Wochen nach einem spannenden Vierkampf vor Pfyn, Frauenfeld und Wängi den Aufstieg gepackt.

Sollten sich Robin Früh und Christoph Gebert am neuen/alten Wirkungsort wider Erwarten nicht zurechtfinden, die rot-schwarzen Fans würden die beiden wohl jederzeit wieder auf dem Ifang willkommen heissen.