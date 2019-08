Fassadensanierung in zwei Etappen am prunkvollsten Wohnhaus von Lichtensteig

Beim ehemaligen Bezirksgebäude in Lichtensteig wurden und werden die Fassaden sowie die Fenster erneuert. Wegen der Bauarbeiten an der Umfahrung und wegen der Jazztage musste die Sanierung in zwei Etappen aufgeteilt werden.