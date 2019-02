Fasnachtsumzug Wattwil: Trommeln und Trompeten sorgen für Lärm – Feueralarm für Sirenengehäul International bestückt drängten sich am Sonntag 54 Gruppen zum Bahnhof Wattwil. Ein Feueralarm liess es eng werden. Peter Jenni

Die Schule Grüenau präsentiere sich mit einem topaktuellen Motto. Es heisst «Wir lieben Insekten». (Bild: Peter Jenni)

Zu Beginn mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer, welche Wattwils Strassen in Scharen säumten, ihre Nasenspitzen einziehen. Eröffnet wurde der Umzug traditionsgemäss von der Einscheller-Vereinigung March, der zwei Geiselzwicker vorausgingen. Deren Schnüre flitzten gefährlich nahe an den Gesichtern der vordersten Passanten vorbei. Knifflig wurde es gegen Ende des Umzugs, als in kurzen Abständen zwei Feuerwehrfahrzeuge eines Alarms wegen, der mit dem Umzug nichts zu tun hatte, die Postbrücke passieren mussten.

Es dürfte nicht von ungefähr kommen, dass im Wattwiler Umzug, der von den Chrummbach-Häxen im Zweijahresturnus durchgeführt wird, jeweils viele weitere Hexen ihr Unwesen trieben, denn schliesslich wollen sie sich gegenseitig die Ehre erweisen.

Einradkünstlerinnen und Insekten

Ziemlich am Anfang des Umzugs bei frühlingshaften Temperaturen machte die Schule Grüenau mit ihrem Motto «Wir lieben Insekten» sich bemerkbar. Kurz darauf präsentierte sich der Veloclub Wattwil mit einem Wagen sowie einigen Einrad-Künstlerinnen. Irgendwie Pech muss der TSV Wattwil auf internationalem Parkett gehabt haben, darauf deutet zumindest das Motto «Schwedenfluch TSV Wattwil 1:0 Schweden».

Dann wurde es international, als aus Österreich die «Faschingsgilde Spältabürger Feldkirch» sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein die «Guggamusik Plunderhüüsler Schaan» den Chrummbach-Häxen die Ehre erwiesen. Schliesslich waren es auch Toggenburger Gruppen, welche auf sich aufmerksam machten – darunter der Fasnachtswagen Krinau (Forst), die Guggemusig Moslig und das Sprengkommando Bütschwil, die Toggenburger Waldhäxen Ebnat-Kappel, der Trychlerclub Dreien, die Guggähüpfer Toggenburg und die Kollegen Gähwil. Aus der Umgebung kamen die Hämmliloch-Gugge, Fako und Bläächi Lömpe Schönengrund, die Städtlischränzer und die Fasnachtsgesellschaft Lichtensteig. Wie der Speaker verkündete, darf in zwei Jahren mit einem noch grösseren Umzug gerechnet werden.

So sieht Fasnacht im Toggenburg aus