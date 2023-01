Fasnacht «Schränzete» in Lichtensteig: Fünf Guggenmusiken geben den Startschuss für die fünfte Jahreszeit Mitklatschen, Mitsingen, Mithüpfen: Fünf Guggenmusiken liessen am Freitag mit blechernen Tönen die Luft in der Kalberhalle vibrieren. In Lichtensteig ist die Fasnacht 2023 lanciert, seit Samstag auch in Mühlrüti. Noch gedulden müssen sich hingegen die Mosliger Fasnächtler.

Sie sorgten für einen fetzigen Auftakt der Lichtensteiger Fasnacht: Die einheimischen Städtli-Schränzer. Bild: Christoph Heer

Die fünfte Jahreszeit ist da und damit auch die Gelegenheit, wieder einmal richtig abzufeiern. Wie in Lichtensteig, wo mit Wurst, Brot, ordentlich Flüssigem und einer geballten Ladung an Musikalisches alles geboten wurde, was es dazu braucht. Die Einladung der Lichtensteiger Städtli-Schränzer war denn auch auf offene Ohren gestossen. Eine Vielzahl Fasnächtler füllte den Saal, als früh am Abend die Hämmliloch-Guggä aus Schönengrund die Stimmungsbombe zündeten. Während einige immer noch im Freien an der Bar verweilten und sich zuprosteten, wurde drinnen bereits getanzt, geflunkert und gefilmt. Schliesslich sollen solche Momente den Followern auf den Social-Media-Plattformen, aber auch dem Rest der Familie nicht vorenthalten bleiben.

Drei neue Songs

Von da an ging es Schlag auf Schlag mit der abendfüllenden «Schränzete», sprich dem «Tongeschmetter»: Es folgen die Auftritte der Herischrenzer aus Herisau, der Stiereschränzer aus Urdorf, der Bärentatzen aus Wil und natürlich die Show der Städtli-Schränzer. Letztere präsentierten dabei ihre drei neu eingespielten Songs. Diese kommen an - darauf liess zumindest der Applaus schliessen. Alles hat gepasst, nichts hat gefehlt. «So kann es weitergehen», sagte eine Lichtensteigerin während einer Pause an der frischen Luft.

Ob mir oder ohne Pamir: Die Guggenklänge zauberten gar manchem ein Lächeln ins bemalte Gesicht. Bild: Christoph Heer

Gehörschutz als Fasnachts-Accessoire

Im Freien trafen sich auch jene, deren Ohren zwischendurch Erholung brauchten. Denn tatsächlich kann der Schallpegel einer Guggenmusig in geschlossenen Lokalen bis zu 105 Dezibel betragen – das ist so laut wie ein Presslufthammer, wie der Akusikexperte der Suva, Helmut Karrasch, unlängst gegenüber dieser Zeitung sagte. Wobei Kinder besonders gefährdet sind. Positiv war deswegen, das viele junge Gäste mit «Accessoires» wie Pamir oder Ohrenstöpseln erschienen waren.

Weitere Fasnachts-Höhepunkte folgen in Lichtensteig am Sonntag, 12. Februar, mit dem Kinderumzug und am Donnerstag, 16. Februar, mit dem Städtli-Monster.

Auch Mühlrüti und Mosnang pauken mit

Am Samstagabend fiel dann in Mühlrüti der Startschuss zur Narrenzeit. An der Tornadobar, im Hexenkessel, im Sumpf-Egge, an der Wosi-Bar und auf der Schluck-Empore war Partystimmung angesagt. Und die 120 Mitglieder des organisierenden Sportclubs Hulftegg hatten alle Hände voll zu tun.

Die Vier-Tages-Fasnacht in Mosnang geht dann vom 16. bis zum 19. Februar über die Bühne. Nebst dem grossen Umzug steht auch das 50-Jahr-Jubiläum der Mosliger-Gugge an. Beizenfasnacht, Guggenkonzerte, Katerfrühstücke, Böög-Verbrennete, Schamauchen-Schmaus und vieles mehr werden hier dieses Jahr für eine XXL-Fasnacht sorgen.