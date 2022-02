Fasnacht Mosnang gibt Gas: Die Fasnacht 2022 im Sportlerdorf findet statt – das läuft an den vier schönsten Tagen im Jahr Nach unsicheren Wochen haben sich die Organisatoren für eine Durchführung der Mosliger 4-Tage-Fasnacht entschieden. Vom 24. bis 27 Februar soll die Post abgehen.

Mosnang rüstet sich für die Fasnacht, die Ende Februar über die Bühne geht. Bild: PD

Moslig rüstet sich für «di vier schönschte Täg» 2022. Nach unsicheren Wochen haben sich die Organisatoren für eine Durchführung der Mosliger 4-Tage-Fasnacht entschieden. Nun laufen die Vorbereitungen der verschiedenen Fasnachtsevents vom schmutzigen Donnerstag bis Fasnachtssonntag auf Hochtouren.

Mit der Einsetzung des Mosliger Dreigestirns am Donnerstag, 24. Februar, um 19 Uhr auf dem Hirschenplatz startet die Strassen- und Beizenfasnacht in Moslig City. Am Freitag finden tagsüber attraktive Events für Gross und Klein statt und ab 19 Uhr starten die Gratis-Shuttle-Busse zu den fasnächtlich dekorierten Beizen mit Guggenkonzerten in Mosnang, Dreien, Wiesen und Mühlrüti.

Für die Libinger Narren steht zu ausgewählten Zeiten ebenfalls eine Shuttleverbindung bereit. Am Samstag findet der legendäre Maskenball mit Maskenprämierung, organisiert von der Guggemusig Moslig, statt. Die ganze Fasnacht steht unter dem Motto «Wäsch no?», das die Narren in vergangene Zeiten «entführt».

Kinderfasnacht am Sonntag

Die Kinderfasnacht am Sonntag bietet auch den Kleinsten Gelegenheit, ihre Fasnachtsgwändli «auszuführen». Die Uslumpete mit Tanz und der Rücktritt des Dreigestirns bieten die stimmige Gelegenheit, um «di vier schönschte Täg» ausklingen zu lassen.

Die Fasnacht findet unter Einhaltung der Coronavorschriften statt. Sofern keine weitergehenden Lockerungen beschlossen werden, gilt für die Events sowie die Shuttleverbindungen der Mosliger Fasnacht grundsätzlich 2G-plus (Ausnahmen möglich).

Ein Testcenter steht bei der alten Post in Mosnang an jedem der vier Tage zur Verfügung. Alle Programmpunkte, Details zu den Shuttleverbindungen, die Öffnungszeiten des Testcenters sowie Infos zu den jeweiligen Coronaschutzmassnahmen sind auf www.welovefasnacht.ch zu finden. (pd)