Fasnacht Mosliger Fasnacht: Tausende Besucher und keine Chance für Klima-Kleber Tausende Zuschauer verfolgten am Sonntagnachmittag den Mosliger Fasnachtsumzug. 37 Gruppen schlenderten an den Massen vorbei und schleuderten Millionen Konfetti in die Menge, bevor der Knall des platzenden Böggs dem Ganzen ein Ende bereitete.

Die Kleberfeger beseitigten die Klimablockaden. Bild: Christoph Heer

Die letzte Umzugsgruppe hatte es noch einmal in sich. Das Team der Ausziehbar zeigte, was sie von den Klima-Klebern hält und wischte sie kurzerhand von der Strasse. Dahinter rollte ein ausgedientes Auto mit viel «Abgas». Das wäre all den Klimaschützern ein echter Dorn im Auge gewesen. Doch Fasnacht darf da, keine Frage. Vor der Strassenräumequipe sind es der Blauring Bütschwil, der Männerchor Mosnang, die Jugendriege Mühlrüti, der SC Hulftegg, die Trychlerfründe Moslig und viele mehr, die aus dem Fasnachtsumzug einen farbigen Augenschmaus machten.

Auch das Dreigestirn mit Gmändämmeli Pia Fischbacher, Dorf-Pajass Judith Truniger und Säckelmeischter Donat Widmer zeigt, was es von der fünften Jahreszeit hält: Es ist die schönste Zeit des Jahres, das war dem Lachen, der guten Laune und der Ausstrahlung der drei zu entnehmen. Gemeindepräsident Renato Truniger darf sich freuen, ab Montag wieder seines Amtes zu walten, das Dreigestirn hat hervorragende Vorarbeit geleistet.

Ein Knall und weg war der Bögg

Der Umzug ist nach gut 70 Minuten zu Ende, was bleibt, sind Tausende Konfettischnipsel in den Kleidern und Haaren. Pech hatten diejenigen, die von den Umzugsteilnehmern erkannt wurden. So wurde zwischendurch regelrecht Jagd auf die Bekannten und Verwandten am Strassenrand gemacht, mit dem Ziel, diese mit möglichst vielen Konfetti einzureiben.

Wo Rauch ist, ist auch Feuer (im Dach): Keine Freude hatten die Klima-Kleber am (unschädlichen) Abgasgemisch. Bild: Christoph Heer

Gemächlicher nahmen es die vielen teilnehmenden Kinder. Die versorgten die Zuschauer mit Bonbons und anderen Schleckereien. Zum Ende hin versammelt sich die Fasnachtsgesellschaft auf dem Schulplatz und schaut Richtung Waldhügel. Noch steht er in seiner ganzen Pracht da, der Bögg. Doch kaum entzündet, entladen sich erste Salven von Applaus. Kurze Zeit später erfolgt dann der ganz grosse Böllerschuss. Und dann ist er weg, der mit viel Liebe zum Detail erbaute Bögg.

Noch einmal tun sich die Guggenformationen zusammen und spielen, die Kinder geniessen Wienerli und Brot, und die Erwachsenen lassen die vergangenen vier Fasnachtstage Revue passieren.