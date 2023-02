Fasnacht Farbenfroh und laut: In Wattwil waren am Wochenende die Narren los Die Fasnacht hat das Toggenburg fest im Griff. 53 Gruppen zogen am Samstag beim Nachtumzug durch Wattwils Strassen.

Die Clique Morrigain March auf dem Weg durch das Zentrum von Wattwil. Bild: Franz Steiner

Am Wochenende erlebte die Zentrumsgemeinde Wattwil eine Eruption der fasnächtlichen Gefühle. Die Chrummbach-Häxe lud zur Hämelfasnacht mit dem Nachtumzug als Highlight. Viele Fasnachtsbegeisterte wohnten diesem Spektakel bei, das Punkt 18.14 Uhr startete.

Angeführt wurden die 20 Guggenmusiken und ebenso vielen aufwendig dekorierten Wagen von den Ischellner Churfirsten. Fast zwei Stunden dauerte der Umzug. Und weil das Wetter perfekt mitspielte, war dies der verdiente Lohn für den Organisator, der vor zwei Jahren pandemiebedingt den Anlass nicht durchführen konnte.

14 Bilder 14 Bilder Der TSV Wattwil erzeugte am Barren Strom. Franz Steiner

Die Coronapause habe den Chrummbach-Häxen nicht geschadet, erklärt Stephan Troller. Der 38-Jährige ist neu zur Clique gestossen. Noch nicht einmal laufen konnte Martina Zgraggen, die vor rund 30 Jahren erstmals ein Gwändli der Häxen trug. «Wir sind eine richtige Familienclique», sagt sie und lässt den Blick auf den zahlreich vertretenen Nachwuchs schweifen.

Umzug der Superlative

Ein kunterbunter Konfettiregen wirbelte durch die Luft. Gfürchige Hexen holten sich ihre «Opfer» aus dem Publikum und tauchten sie in mit Konfetti gefüllte Badewannen. Die liebliche Seite war das Verteilen von heissen Getränken und Süssigkeiten.

Die Themenwahl der Vereine und Fasnachtscliquen war vielfältig. «Gigi vo Arosa» schepperte aus dem Lautsprecher. Die Gruppe liess den Skilift in Degersheim wieder aufleben. Bei den Beizlihöckler aus Schänis war Roger Federer die grosse Figur, und sie suchten im Publikum einen Nachfolger. Der TSV Wattwil machte mit der Strommangellage Nägel mit Köpfen: Muskelkraft am Barren war das Zauberwort. Die Schule Grüenau zog mit «Feuer und Flame» durch Wattwils Zentrum. Auch die Klimaaktivisten, die sich jüngst auf die Strasse klebten, kamen ihr Fett ab. Da durfte auch ein Auto nicht fehlen, das ohrenbetäubend laut mit viel Rauch auffiel.

Sandra Fehringer von der Guggenmusik Andölfia aus Andelfingen im Zürcher Weinland störte sich an der lauten Musik der Wagengruppen, während Walter Steiner, der mit den Asmodis Walensee mit schweren Holzmasken das Publikum unterhielt, die Umzugsroute als zu lang empfand. Das Gros der Teilnehmenden zeigte sich aber begeistert. Bei der Postbrücke war es Speaker Heinz Lusti, der das Publikum mit vielen Informationen über die Gruppen «fütterte».

Krachend verlegte sich das Fasnachts-Epizentrum in die Markthalle. Auf einer Guggerbühne schränzten diverse Guggen, was das Zeug hielt. Unter dem Motto «Space Party» sorgten sie mit einem DJ für Stimmung. Auch am Sonntag herrschte bei der Kinderfasnacht erhöhter Fasnachtspuls.