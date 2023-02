Fasnacht Vor 40 Jahren wurden die Bazenheider Guugewörger gegründet, vor 20 Jahren organisierten sie die erste «No-Limit-Party»: Armin Bernhardsgrütter war immer an vorderster Front dabei Am kommenden Wochenende steigt in der Bazenheider Ifanghalle die «No-Limit-Party». Vor zwanzig Jahren erstmals durchgeführt, findet sie normalerweise im Dreijahres-Turnus statt. Organisator sind die Guugewörger, die 2023 ihr 40-Jahr-Jubiläum feiern. Einer, der alles über die Bazenheider Fasnacht weiss, ist Armin Bernhardsgrütter.

Ruth und Armin Bernhardsgrütter, hier als Helfer der No-Limit-Party 2012, haben die Bazenheider Fasnacht während Jahrzehnten geprägt. Bild: Beat Lanzendorfer

Die jüngere Generation mag es nicht für möglich halten. Es gab Zeiten, da galt Bazenheid als Fasnachtshochburg. Einer, der es ganz genau weiss, ist Armin Bernhardsgrütter. Der bald 80-Jährige nimmt es heute gelassener. Über seine Zeit, als er noch jünger war, weiss er viel zu erzählen. Zum Beispiel was die Zahl 3 in seinem Leben bedeutet.

Ein Kirchberger kommt nach Bazenheid

In Kirchberg aufgewachsen, lebt Armin Bernhardsgrütter seit über 50 Jahren in Bazenheid. 1943 zur Welt gekommen, hat ihn die Zahl 3 aus seinem Geburtsjahr vom ersten Tag an begleitet. Zufall oder Fügung, vierzig Jahre später gehörte er zu den Gründern, welche die Bazenheider Guggenmusik Guugewörger ins Leben riefen. Er sagt: «Leithammel damals war der Bazenheider Primarlehrer Thomas Egli.»

Am Wochenende werden wieder mehrere Tausend Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in der Ifanghalle erwartet. Das Bild stammt aus dem Jahr 2015. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit Ausnahme der Wiler Guggenmusiken – die Semphoniker gibt es seit 1970, die Bäretatze folgten neun Jahre später – seien die Bazenheider gemäss Bernhardsgrütter so ziemlich die erste Guggenmusik der Region gewesen. Das war nicht weiter verwunderlich: Der Maskenball in der Eichbüelturnhalle, der sich wegen des riesigen Andrangs bis in die Kellerräumlichkeiten ausbreitete, war weitherum bekannt. Viele Jahre von den Dorfvereinen organisiert, hat in den 90er Jahren ein schleichender Besucherschwund sein Aus bedeutet. Heute gibt es immerhin wieder den Kindermaskenball.

Aber zurück zu den Anfängen der Guugewörger: 1983 gegründet, hatten sie 1984 ihren ersten Auftritt im «Pöstli» in Lütisburg. Bestand die Beizentour zu Beginn aus spontanen Auftritten, sei nach wenigen Jahren ein Zeitplan nötig geworden, weil die Nachfrage auch ausserhalb des Dorfes gross gewesen sei, weiss Bernhardsgrütter. In Bazenheid seien damals nicht selten zehn und mehr Gasthäuser dekoriert gewesen.

Die «No-Limit-Party» wird gegründet

Zu Beginn der Nullerjahre hätten sich einige Mitglieder dann überlegt, wie man die Bazenheider Fasnacht wiederbeleben könnte. Treibende Kraft vor mehr als zwanzig Jahren war Armin «Mimi» Rütsche, der die Idee einer «No-Limit-Party» ins Spiel brachte. An vorderster Front mit dabei war erneut Armin Bernhardsgrütter. Die erste Party ohne Limiten ging 2003 über die Bühne. Zufall oder Absicht – für Armin Bernhardsgrütter ein gutes Omen, es war erneut eine 3 im Spiel.

Und weil schon die erste Ausgabe mit einem riesigen Aufwand verbunden war, indem das Innere der Ifanghalle komplett umgebaut wurde, war klar: So etwas geht nicht jedes Jahr. Im Turnus von drei Jahren – wieder diese Zahl – findet jeweils eine «No-Limit-Party» statt.

Die Dekoration war vom Start weg sehr aufwändig. Hier der Eingangsbereich aus dem Jahr 2006. Bild: Beat Lanzendorfer

Weil die Coronapandemie den Guggewörgern ihre Limiten aufzeigte, ist die letzte Ausgabe allerdings schon fünf Jahre her. Nun lädt die Bazenheider Fasnachtstruppe zur Jubiläumsparty, gleichzeitig ist es das 40-jährige Vereinsbestehen. Zwanzig Jahre nach der Gründung geht am kommenden Wochenende die siebte Auflage der «No-Limit-Party» unter dem Motto «Jumanji – isch öppä Zit» über die Bühne.

In der Zwischenzeit hat die jüngere Generation das Zepter übernommen. Vereins-Präsident Daniel Wohlgensinger amtet gleichzeitig als OK-Präsident. Ein aktives Mitglied ist Armin Bernhardsgrütter seit einigen Jahren nicht mehr, die Party am kommenden Samstag und Sonntag lässt er sich mit Ehefrau Ruth trotzdem nicht entgehen. «Uns interessiert nach wie vor, was abgeht und wie die Halle im Innern nach dem mehrtägigen Aufbau aussieht.»