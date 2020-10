Familien stehen bereits am Eröffnungstag im Zentrum: Bergbahnen Wildhaus AG eröffnet neue Sesselbahn Die Bergbahnen Wildhaus AG feierte am Sonntag mit der Bevölkerung die neue Familienbahn vom Oberdorf auf die Freienalp. In Betrieb geht sie aber erst im Winter.

Die Bevölkerung aus der ganzen Region folgte der Einladung, die neue Familienbahn in Wildhaus zu besichtigen und zu nutzen. Bild: Sabine Camedda

Familienfreundlich, sicher und komfortabel. Mit diesen drei Worten umschreibt die Bergbahnen Wildhaus AG (BBW) die neue Familienbahn vom Wildhauser Oberdorf auf die Freienalp. So war es nicht erstaunlich, dass den Familien bei der offiziellen Eröffnung gestern Sonntag eine Hauptrolle zuteil wurde.

Ausgewählte Familien aus Wildhaus wurden von Verwaltungsratspräsident Jack Rhyner eingeladen, die Bahn als erste zu benutzen. Sandro Näf, der seinen achten Geburtstag feierte, durfte bei der Talstation das rote Band durchschneiden. Dann war es so weit: Die Familien nahmen auf den bequemen Sesseln Platz und schwebten fast lautlos in Richtung Freienalp.

11 Bilder 11 Bilder Sandro Näf aus Wildhaus, der Geburtstag feierte, durfte zur Eröffnung das Band durchschneiden. Bild: Sabine Camedda

Bergbahn hat den Berg erreicht

Derweil fand im Gasthaus Oberdorf der offizielle Eröffnungsakt statt. Jack Rhyner verglich in seiner Rede die Bemühungen für den Bau der neuen Bahn mit der Geschichte von Sisyphos in der griechischen Mythologie.

«Im Jahr 2015 haben wir uns voreilig und zu gutgläubig am Ziel gewähnt. Dann ist uns das erhoffte Staatsgeld und auch Privatgeld aus den Finger geglitten und wir mussten erneut gutgesinnte Menschen suchen, die uns nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten unterstützen», blickte er zurück. Umso grösser ist nun seine Freude, dass die BBW, anders als Sisyphos, den «Berg» Freienalp mit dem nötigen Geld erreicht haben.

Rolf Züllig, Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St.Johann zeigte sich überzeugt, dass die neue Bahn der BBW hilft, sich an der Spitze der Familienskigebiete zu positionieren. «Sie sorgt beim Gast für Erlebnisse. Und genau das ist es, was einen Gast in eine Destination bringt und ihn dort hält», sagte er.

Gerade in der heutigen Zeit, die von der Coronapandemie geprägt ist, sei eine klare Positionierung besonders wichtig. Denn Unternehmen, die in einem klaren Segment tätig sind, kämen gestärkt aus der Krise heraus.

Aus einem Sanierungsprojekt wurde ein Zukunftsprojekt

Urs Gantenbein, Geschäftsführer der BBW, stellte die Familienbahn in den Kontext von Wildhaus 2.0. «Sie ist das Kernprojekt», erklärte er. Am Anfang sei die Sanierung der teilweise 60-jährigen Skilifte angestanden.

«Doch aus dem Sanierungsprojekt ist ein Zukunftsprojekt geworden.»

Dass mit der neuen Bahn, die rund 40 Hektaren Fläche erschliesst, mehrere Skilifte abgebaut werden konnten, habe von Beginn an viele begeistert.

«Hinter Wildhaus 2.0 steckt auch Mut, uns total auf ein Zielpublikum auszurichten, nämlich Familien, Gruppen und sogenannte First Toucher.»

Mit letztgenannten meint Urs Gantenbein nicht nur die Menschen, die zum ersten Mal Schnee berühren, sondern auch Menschen, die nach einer Pause wieder in den Wintersport einsteigen möchten.

Grösstmögliche Sicherheit für alle Fahrgäste

«Entstanden ist die zurzeit sicherste und komfortabelste Familienbahn der Schweiz», sagte Urs Gantenbein weiter. Für die grösstmögliche Sicherheit sorgen die Schliessbügel mit einer mittigen Fussauflage, die sich automatisch schliesst und öffnet sowie die Verriegelungsüberwachung.

Innovativ ist das Förderband mit Hubtisch, welches per Laser die Grösse des Passagiers erkennt. Ist dieser kleiner als 125 Zentimeter, hebt sich der Hubtisch automatisch an, sodass Kinder einfach aufsteigen können. Das aber funktioniere nur im Skibetrieb, fügte Urs Gantenbein an.

Für den Komfort sorgen zudem Wetterschutzhauben an den Sesseln. «Mit dieser Bahn stehen wir für ein sicheres, kompaktes und möglichst perfektes Wintererlebnis für die ganze Familie», fasst Urs Gantenbein zusammen.

Eigenes Strassenschild für den Verwaltungsratspräsident

In seinen umfassenden Dank schloss der Geschäftsführer besonders Verwaltungsratspräsident Jack Rhyner ein, der mit grossem Engagement die Finanzierung und damit letztlich den Bau möglich machte.

«Wir wollen dir dafür etwas schenken, was dein politisches Vorbild Simon Frick bereits hat», sagte Urs Gantenbein und enthüllte ein Strassenschild. Die «Dr.-Jakob-Rhyner-Strasse» verbindet zukünftig die Oberdorfstrasse mit der Talstation der Freienalpbahn.

Vorfreude auf den Winter ist gestiegen

Zahlreiche Besucher aus der Region nutzten anschliessend die Möglichkeit, die neue Bahn auszuprobieren. Wer wollte, konnte auf den Berg fahren und ins Oberdorf spazieren und dabei für einen Wettbewerb mehrere Fragen beantworten. Wer den Sonntag weniger sportlich nehmen wollte, der konnte die Rückfahrt wieder mit der Sesselbahn machen.

Die einen lobten den Komfort, die anderen die ruhige Fahrt, die dritten wunderten sich über die Aussicht, welche die neue Streckenführung ermöglicht. Bei den Passagieren herrschte in einem Punkt Einigkeit: «Das Projekt ist gelungen.» Nun fehlt noch eins: genügend Schnee, damit die Familienbahn ihren Betrieb aufnehmen kann.