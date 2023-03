Ev. Kirchgemeinde Oberer Necker Die Glocken in St.Peterzell sollen leiser klingen Mit einer Schlagsperre sollen die Viertelstundenschläge in der Nacht verstummen. Adeline Düing soll auf Gerhard Friedrich als Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft folgen.

Die Glocken der evangelischen Kirche in St. Peterzell sollen leiser läuten. Bild: Urs M. Hemm

Die Kirchenvorsteherschaft der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberer Necker beschäftigt sich vertieft mit dem Geläut der Kirche in St. Peterzell. In den Sechziger- und Siebzigerjahren forderten die Kirchen, dass die Geläute laut sind und «tschäddere» sollen. Moderne Glocken klingen leiser und feiner. Um das zu erreichen, gibt es verschiedene Techniken. Vom blossen Kürzen der Klöppel über neu erstellte Klöppel in diversen Bearbeitungsformen.

Allein dies bewirkt eine markante Reduktion der Lautstärke. Auch die Glocken können bearbeitet werden. Die Kirchenvorsteherschaft wird mit Spezialisten Optionen dafür erarbeiten, die Glocken nach sechs Jahrzehnten nachzustimmen und die Qualität des Glockenklangs zu verbessern. Am Ende soll ein lieblicher Glockenklang entstehen, der den Menschen beim Zuhören Freude bereitet.

Auf Wunsch von Kirchbürgerinnen und Kirchbürger stellt die Kirchenvorsteherschaft daher an der Kirchbürgerversammlung am Sonntag, 2. April, den Antrag zur Bewilligung eines Kredits von 9’500 Franken zu Lasten des Budgets 2023 zur mechanischen Schlagsperre der Viertelstundenschläge während der Nacht von 22 Uhr bis 6 Uhr. Dadurch ertönen während der Nacht nur mehr die vollen Stundenschläge.

Rücktritt von Gerhard Friedrich

Gerhard Friedrich. Bild: Urs M. Hemm

Nach rund zwölfjähriger Amtszeit tritt Gerhard Friedrich als Präsident der der Kirchenvorsteherschaft der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberer Necker per 30 Juni zurück. Als seine Nachfolgerin schlägt die Kirchenvorsteherschaft Adeline Düing, bisher Mitglied der Kirchenvorsteherschaft vor. Adeline Düing ist verheiratet, Mutter eins Sohnes und lebt in St.Peterzell. Sie arbeitet als Regionenleiterin Privat- und Geschäftskunden bei der Valiant Bank AG. (pd)