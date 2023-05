Eurovision Song Contest So hat die Mutter von Remo Forrer den Auftritt ihres Sohnes erlebt: «Wir haben ihn mit Fahnen empfangen» Am Dienstagabend sang sich der Toggenburger Remo Forrer ins Finale des Eurovision Song Contest. Mit dabei am Halbfinale in Liverpool war auch seine Mutter Elisabeth Forrer. Sie schildert, wie sie den Auftritt ihres Sohnes miterlebt hat. Und wie spät es anschliessend wurde.

Remo Forrer feiert nach dem Finaleinzug mit seiner Mutter Elisabeth und seinem Vater Peter Forrer. Bild: PD

Finale! Kurz nach 23 Uhr am Dienstagabend war klar, dass Remo Forrer in die Finalrunde des Eurovision Song Contest einzieht. Forrer musste nur kurz zittern; zuerst wurden Kroatien und Moldawien als Finalisten genannt, dann war bereits die Schweiz an der Reihe.

Auch bei seiner Mutter Elisabeth Forrer, die auf den Rängen mitfieberte, war die Freude gross. Und nicht nur das; neben dem Finaleinzug ihres Sohnes feierte sie auch ihren 53. Geburtstag. Doch: «Der Geburtstag war komplett in den Hintergrund gerückt», sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Magenverstimmungen und Nervosität

Ihr sei es den ganzen Tag nicht gut gegangen, sie habe Magenverstimmungen gehabt. «Bei Remos Auftritt ist aber die gesamte Last abgefallen.» Das Gefühl, das sie empfunden habe, als sie ihren Sohn vor so vielen Leuten auf der Bühne sah, sei unbeschreiblich gewesen.

Remo habe ihr nach dem Auftritt gesagt, dass er bei den ersten Tönen des Songs nervös gewesen sei, da das Lied sehr tief anfange. «Dann hat er aber gemerkt, dass er die Töne gut getroffen hat. Danach konnte er Vollgas geben.»

Weil in diesem Jahr im Halbfinale erstmals die Jury wegfiel, konnte Elisabeth Forrer lange nicht einschätzen, wie der Auftritt ihres Sohnes beim Publikum angekommen sei. «Als klar war, dass Remo ins Finale kommt, ist riesiger Jubel bei uns ausgebrochen. Alle sind aufgesprungen und haben sich umarmt. Das war ein Wahnsinnsmoment.»

Die Familie von Remo Forrer am Dienstagabend am Halbfinale in Liverpool. Bild: Elisabeth Forrer

Elisabeth Forrer traut ihrem Sohn die Top 10 zu

Im Gegensatz zum Dienstag wird am Samstag die Jury mitentscheiden, ein Pluspunkt für Remo, wie die Mutter findet, da der Song nicht auf Show, sondern auf sein gesangliches Talent setze. Sie sagt:

«Wenn er nochmals einen solchen Auftritt hinlegt, tippe ich darauf, dass Remo in den Top 10 landet.»

Nach dem Auftritt wartete die Familie im Hotel von Remo Forrer. Drei Tourbusse fuhren an, ohne Remo Forrer. Um 0.30 Uhr war es endlich so weit und Elisabeth Forrer konnte ihren Sohn in die Arme schliessen. «Wir haben ihn mit Fahnen empfangen», sagt sie.

Die Familie von Remo Forrer empfängt ihn nach dem Finaleinzug in seinem Hotel. Bild: Elisabeth Forrer

Remo sei sehr müde gewesen vom Auftritt und von den vielen Interviews. Dennoch habe man bis um 3 Uhr gefeiert. «Remo durfte endlich wieder einmal ein Bier trinken.»

Am Mittwochabend steht nun noch ein gemeinsamer Znacht mit ihrem Sohn an. Am Donnerstagmittag geht es bereits wieder mit dem Flieger in die Schweiz. Wo Elisabeth Forrer den Final schauen wird, weiss sie noch nicht. «Vielleicht zu Hause vor dem Fernseher, vielleicht im Public Viewing in Hemberg.»

Sein Vater Peter Forrer kann den Auftritt von Remo Forrer jedenfalls nicht mitverfolgen. Er hat einen eigenen Musikauftritt mit Remo Forrers älterem Bruder Roger in Ebnat-Kappel. Er sagt: «Das Feiern holen wir natürlich nach.»