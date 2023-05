Eurovision Song Contest «Ich bin so stolz auf ihn, auch wenn es nicht unter die Top Ten gereicht hat», sagt Manuela Forrer, die Cousin Remos Auftritt in Liverpool vor Ort mitverfolgte Remo Forrer aus dem Toggenburg vertrat die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool. Seine Cousine Manuela Forrer begleitete ihn und erzählt, was sie in der Halle und nach dem Auftritt erlebt hat.

Remo Forrer erhielt am Eurovision Song Contest in Liverpool Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen sowie von Cousine Manuela Forrer (rechts). Bild: PD

«Ich bin so stolz auf ihn, auch wenn es nicht unter die Top Ten gereicht hat», sagt Manuela Forrer. Sie ist die Cousine von Remo Forrer und weilte vergangene Woche in Liverpool. Der 21-jährige Toggenburger, der nun in Niederwil wohnt, hat geschafft, was nicht so viele vor ihm schafften. Er sang sich mit der Ballade «Watergun» in den Final des Eurovision Song Contest 2023, der in der Heimatstadt der Beatles, in Liverpool, stattfand.

«Der ESC ist wirklich eine grosse Familie»

Am Sonntagmorgen ist Manuela Forrer schon beizeiten auf dem Flughafen und erzählt vom vergangenen Abend. Sie war mit einigen Kolleginnen und Kollegen von Remo Forrer während einer Woche vor Ort. «Wir wissen, dass es für ihn wichtig ist, dass Leute im Publikum sind, die ihn unterstützen», erklärt sie. Es sei so cool gewesen, dies alles mitzuerleben: Die Stimmung in der Halle, die Lichtshow, die massive Bühne, wie schnell umgebaut wurde und wie alles durchgetaktet war.

Mit Plakaten, Schweizer Fahnen und Glocken ausgerüstet, begaben sich die Remo-Forrer-Fans in die Halle. Die Stimmung beschreibt Forrers Cousine als unbeschreiblich. Sie sagt: «Der ESC ist wirklich eine grosse Familie, wie immer verkündet wird.» Neben ihnen waren noch weitere Schweizerinnen und Schweizer platziert, viele seien es aber nicht gewesen.

Nervosität am Samstag war kleiner als am Dienstag

Für Manuela Forrer war es von Beginn an klar, dass sie ihren Cousin an dieses Ereignis begleiten wird. Sie sagt: «Die Chance, dass mein Cousin am ESC auftritt, habe ich nur einmal.» Während der Woche hat sie ihn einige Male getroffen, war via Whatsapp mit ihm in Kontakt. Aus diesem Austausch hat sie gespürt, dass er am Samstag vor dem Finale viel weniger nervös gewesen sei als am Dienstag vor dem Halbfinale.

Remo Forrer wurde nach dem Finale des Eurovision Song Contest in Liverpool von seinen Kolleginnen und Cousine Manuela Forrer (2. v. r.) im Hotel empfangen. Bild: PD

Sie sagt: «Das hat man während seiner Show sehr gut gespürt. Die Anspannung vom Dienstag war weg, er war nicht mehr so nervös, hat nochmals eine Schippe drauflegen können.» Nach der Show fuhren Manuela Forrer und ihre Kollegen sowie Kolleginnen ins Hotel, wo die Künstler untergebracht waren. Es sei wichtig gewesen, dass wir ihn als Angehörige und Kollegen unterstützen, da es nur für Platz 20 gereicht habe.

«Sein Ziel war der Final, alles andere eine Zugabe»

Remo Forrer habe sich nach der Ankunft gefasst gezeigt. Sie sagt: «Schliesslich hat er sein Ziel, den Final, erreicht. Ein Platz unter den ersten zehn wäre eine Zugabe gewesen.» Beim Zusammensein nach dem Finale im Hotel stiess er mit seinem Team und seinen Freunden auf das ESC-Erlebnis an, liess die Zeit in Liverpool Revue passieren. Man habe es einfach setzen lassen, nach so vielen Wochen und Monaten der Vorbereitung.

Sie weiss aber auch, dass Remo Forrer wieder mitmachen würde. Es sei für ihn eine einmalige Erfahrung gewesen, die ihm niemand nehmen könne. Forrers Cousine sagt: «Letztlich ist jede Landesvertretung eine Gewinnerin, ein Gewinner. Sie gewinnen an Erfahrung und können Kontakte knüpfen.»